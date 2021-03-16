Львовщина впервые пересекла отметку в тысячу больных COVID-19 за сутки. Больницы заполнены на 60%, но в городском совете уже готовят дополнительные койки в поликлиниках.

За минувшие сутки, 15 марта, на Львовщине провели 2289 ПЦР-тестов, из них 1065 – положительные.

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Антирекорд на Львовщине

Коронавирусную инфекцию обнаружили у 1 065 человек. Это рекордно большое количество больных в области за весь период пандемии. Львовщина еще не пересекала отметки в тысячу больных в сутки.

Предыдущий ковидный антирекорд на Львовщине фиксировали в конце ноября – 898 больных. Об этом сообщили в отделении эпидемиологии Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Сколько больных в больницах

За сутки на Львовщине госпитализировали 259 человек.

Всего в больницах находятся 2 295 человек. Наибольшее количество больных в больницах было 6 ноября 2020 года – тогда на стационарном лечении находились чуть более 2 тысяч человек.

Больницы заполнены на 58,03%. Эпидемиологи сообщили, что это наибольшее количество больных в медицинских учреждениях с начала пандемии.

Сколько ковидных мест на Львовщине

Всего в области 3945 коек для коронавирусных больных.

Во Львове – 1300 мест в коммунальных больницах города.

Занято почти 60% койкомест.

Более 3,5 тысячи пациентов нуждаются в дополнительном кислороде.

Обратите внимание! Во Львове количество больных коронавирусом выросло на 30% по сравнению с прошлой неделей. Поэтому городской совет ввел частичный локдаун .

Какова загруженность больниц города Львова

во Львовской областной инфекционной больнице на лечении находится 223 больных,

в центре легочного здоровья – 200,

во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы – 238,

во Львовской областной детской клинической больнице ОХМАТДЕТ – 18,

во Львовской областной клинической больнице – 45,

в клинической больнице скорой медицинской помощи – 300,

в 1-й городской клинической больнице – 102,

в 5-й городской клинической больнице – 83,

в 8-й городской клинической больнице – 135,

в 1-м роддоме – 31,

во Львовской клинической больнице Укрзализныци – 24.

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Какова ситуация в больницах области