Антирекорд больных коронавирусом на Львовщине: зафиксировали более тысячи случаев за сутки
Львовщина впервые пересекла отметку в тысячу больных COVID-19 за сутки. Больницы заполнены на 60%, но в городском совете уже готовят дополнительные койки в поликлиниках.
Источник:ZAXID.NET
За минувшие сутки, 15 марта, на Львовщине провели 2289 ПЦР-тестов, из них 1065 – положительные.
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Антирекорд на Львовщине
Коронавирусную инфекцию обнаружили у 1 065 человек. Это рекордно большое количество больных в области за весь период пандемии. Львовщина еще не пересекала отметки в тысячу больных в сутки.
Предыдущий ковидный антирекорд на Львовщине фиксировали в конце ноября – 898 больных. Об этом сообщили в отделении эпидемиологии Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины.
Сколько больных в больницах
- За сутки на Львовщине госпитализировали 259 человек.
- Всего в больницах находятся 2 295 человек. Наибольшее количество больных в больницах было 6 ноября 2020 года – тогда на стационарном лечении находились чуть более 2 тысяч человек.
- Больницы заполнены на 58,03%. Эпидемиологи сообщили, что это наибольшее количество больных в медицинских учреждениях с начала пандемии.
Сколько ковидных мест на Львовщине
- Всего в области 3945 коек для коронавирусных больных.
- Во Львове – 1300 мест в коммунальных больницах города.
- Занято почти 60% койкомест.
- Более 3,5 тысячи пациентов нуждаются в дополнительном кислороде.
Какова загруженность больниц города Львова
- во Львовской областной инфекционной больнице на лечении находится 223 больных,
- в центре легочного здоровья – 200,
- во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы – 238,
- во Львовской областной детской клинической больнице ОХМАТДЕТ – 18,
- во Львовской областной клинической больнице – 45,
- в клинической больнице скорой медицинской помощи – 300,
- в 1-й городской клинической больнице – 102,
- в 5-й городской клинической больнице – 83,
- в 8-й городской клинической больнице – 135,
- в 1-м роддоме – 31,
- во Львовской клинической больнице Укрзализныци – 24.
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Какова ситуация в больницах области
- в Стрыйской городской больнице – 136,
- в Стебницкой городской больнице – 118,
- в Рудковской больнице – 90,
- в Новояворовской районной больнице мне Юрия Липы – 142,
- в Каменка-Бугской центральной районной больнице – 58,
- в Сокальской центральной районной больнице – 37,
- в Жовковской центральной районной больнице – 29,
- в Жидачевской центральной районной больнице – 66,
- в Самборской центральной районной больнице – 49,
- в Бусской ЦРБ – 30,
- в Пустомытовской ЦРБ – 66,
- в Перемышлянской ЦРБ – 53,
- в Старосамборской ЦРБ – 22.
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