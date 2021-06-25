Апокалипсис за окном: во Львове бушует непогода – фото
Источник:24 канал
Синоптики прогнозировали 25 июня во Львове сильный ливень. На этот раз специалисты не ошиблись – в городе начался настоящий апокалипсис. Тучи затянули все небо, и на улице стало темно, как ночью.
Ливень во Львове сопровождали порывы шквального ветра. Горожан, пытавшихся убежать от дождя, буквально сносило с ног.
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Во Львове разгулялась непогода
Примерно в обед 25 июня во Львове стало очень темно. Густые дождевые тучи затянули все небо. Через час начался сильный ливень, которого не видели в городе уже давно. Дождь затопил все улицы, и они стали похожи на реки.
Синоптики прогнозировали, что в этот день во Львове будет очень жарко. Температура должна была достичь 34 градусов выше нуля. Безумный ливень несколько ослабил жару, однако не слишком – сейчас температура составляет 27 градусов тепла.
Смотрите фото непогоды во Львове / Фото 24 канал
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Шквальный ветер повалил деревья
- Хотя сильный ливень длился всего час, непогода нанесла большой ущерб.
- На улице Стефаника шквальный ветер повалил дерево.
- В тот момент вблизи него находилась женщина. Однако, к счастью, она не пострадала.
- Также ветер повалил деревья в парке Франко, а на улице Листопадового Чина они упали на машины.
Смотрите видео сумасшедшего ливня во Львове: