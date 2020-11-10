Мобильные госпитали развернут тогда, когда во львовских больницах не будет мест для больных коронавирусом. Госпитали планируют создать на стадионе "Арена Львов" и других спорткомплексах города.

Сейчас во Львове количество больных коронавирусом стабильно растет. Минздрав выдал поручение определить места для развертывания мобильных госпиталей. Об этом на брифинге заявил директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис, сообщает 24 канал.

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Многие больные коронавирусом нуждаются в госпитализации

К сожалению, динамика последней недели показывает что количество больных, которые обращаются за помощью и нуждаются в госпитализации, остается на высоком уровне. В среднем от 180 до 220 больных госпитализируют ежедневно,

– рассказал Чемерис.

Чиновник отметил, что Минздрав выдал поручение рассмотреть места для создания мобильных госпиталей по всей территории Украины. По данным министерства, общая загруженность коек в больницах, где лечат больных коронавирусом, составляет 64,7%.

В ЛОГА хотят привлечь интернов к лечению больных COVID-19

Во Львовской облгосадминистрации также рассматривают привлечение студентов-медиков и интернов к лечению больных коронавирусом. Соответствующее решение примут, если на Львовщине ухудшится ситуация с COVID-19.

Напомним, в начале ноября Министерство здравоохранения заявило, что мобильные госпитали развернут в Киеве, Одессе и Днепре. Их создадут только тогда, когда все койки в больницах будут заняты больными коронавирусом. Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что временные госпитали будут создавать только в помещениях, в которых есть отопление, вентиляция и необходимые санитарно-технические условия.

Обратите внимание! По состоянию на 10 ноября во Львовской области подтвердили более 34 тысяч случаев заражения коронавирусом. Вылечились от болезни 21,6 тысячи человек, а умерли 995 пациентов.