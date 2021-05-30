О возможности защититься от коронавируса украинцам сообщали по телефону. Однако преимущество имеют те, кому более 60 лет.

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Уже по традиционной схеме перед процедурой люди подписывают согласие, идут на консультацию к врачу. Вакцинацию проводят препаратом CoronaVac.

"CoronaVac – это однократная вакцина, 0,5 кубиков в одном флаконе. Набираем в шприц и вводим пациенту", – рассказала медсестра 5 городской больницы Львова Ольга.



Иммунизацию проводят вакциной CoronaVac / Фото 24 канала

Список по вакцинации составили предварительно

Список людей, которых будут вакцинировать, организаторы составили предварительно. Всем звонили, чтобы не создавать больших скоплений, каждому человеку назначили конкретное время.

Каждый человек записан и в наше, соответственно, наработанное "пофамильное" письмо приглашенных лиц,

– пояснил директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис.

Он добавил, что приоритетно все люди, подтвердившие возможность вакцинации и время, будут вакцинированы. Однако понимают и риски, связанные с тем, что кто-то мог предварительно дать согласие, но не прийти – центр вакцинации стоять не будет.



Перед процедурой украинцы должны подписать согласие / Фото 24 канала

Сейчас пункт массовой вакцинации на стадионе "Арена Львов" будет работать только на выходных. Впоследствии такие центры планируют открыть и на других локациях города.