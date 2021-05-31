На "Арене Львов" в течение выходных вакцинировали более 1 000 человек

На "Арене Львов" 29 мая открыли центр вакцинации. Там делают прививки людям, которые зарегистрировались в приложении "Дия". За выходные в центре вакцинировали больше желающих, чем планировали – более тысячи.

На "Арене Львов" планировали вакцинировать 500 человек ежедневно. Центр работает только в выходные.

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На "Арене Львов" вакцинировали первую 1 000 человек

Председатель ЛОГА Максим Козицкий рассказал, что в центре вакцинации, который развернули на "Арене Львов", на выходных вакцинировали более 1 000 человек.

Друзья, первые 2 дня работы нового Центра вакцинации прошли успешно. Предварительно планировали прививать около тысячи человек. Вакцинировали 1 041 жителя Львовщины, зарегистрированного в приложении "Дия",

– отметил Козицкий.

Он добавил, что Львовщина является лидером по темпам вакцинации. По состоянию на 31 мая в области привили почти 78 тысяч человек. Председатель ЛОГА отметил, что центр вакцинации на "Арене Львов" будет работать и в последующие выходные дни. Доехать туда можно на специальном автобусе бесплатно. С 10:00 в субботу и воскресенье он отправляется с площади Петрушевича.

Козицкий рассказал, что при наличии дополнительной вакцины, во Львове могут развернуть такие центры вакцинации и в других районах.

"На сегодняшний день количество выявленных случаев заболевания COVID-19 на Львовщине уменьшилось, однако призываю жителей Львовщины придерживаться противоэпидемических мероприятий и беречь себя. Вакцинация – это пока единственный механизм в борьбе с пандемией", – подытожил председатель ЛОГА.

Чтобы прививаться от коронавируса на "Арене Львов" необходимо зарегистрироваться в приложении "Дия" или через официальный портал Минздрава по вакцинации. После этого, когда придет ваша очередь, вас известят о точной дате и времени вакцинации.