Авария в больнице под Львовом: в госпитале уточнили причину
В Винниках в больнице ночью 20 ноября сломалась система кислородного снабжения. Поэтому часть пациентов пришлось эвакуировать. Сейчас причину поломки установили и устранили.
Какова причина аварии
Аварию вызвала треснувшая пластина. Поэтому система поставки кислорода вышла из строя. Об этом сообщили в госпитале имени Юрия Липы.
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Спасатели помогли запломбировать конечность пластины, поэтому поставки кислорода восстановили. Госпиталь продолжает работать в обычном режиме.
К счастью, пострадавших нет. Всего из больницы эвакуировали 21 пациента, 3 из них были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Что этому предшествовало
- Ночью 20 ноября мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в госпитале в Винниках возникла экстренная ситуация. Он предполагал, что в больнице мог произойти взрыв кислорода.
- Однако впоследствии в ГСЧС уточнили причину аварии.
- Больных отвезли в больницу во Львове. Там они продолжат лечение.
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