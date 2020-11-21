В Винниках в больнице ночью 20 ноября сломалась система кислородного снабжения. Поэтому часть пациентов пришлось эвакуировать. Сейчас причину поломки установили и устранили.

Какова причина аварии

Аварию вызвала треснувшая пластина. Поэтому система поставки кислорода вышла из строя. Об этом сообщили в госпитале имени Юрия Липы.

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Спасатели помогли запломбировать конечность пластины, поэтому поставки кислорода восстановили. Госпиталь продолжает работать в обычном режиме.

К счастью, пострадавших нет. Всего из больницы эвакуировали 21 пациента, 3 из них были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Что этому предшествовало