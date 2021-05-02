Это случилось примерно 10: 50 в городе Сколе. Впоследствии приехали сотрудники ГСЧС, поскольку одного из водителей зажало деформированным корпусом авто. Кто именно позвонил на горячую линию службы спасения "101" – неизвестно.
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Кто был в Renault Scenic
- Водитель, которому примерно 41 год (родился в 1980 году).
- Девочку, которой примерно 9 лет госпитализировали (родилась в 2012 году).
Водитель и дети из Opel Omega
- Женщине, которая была за рулем, примерно 40 лет. Ее госпитализировали.
- Также там были две девочки, которым примерно 5 и 14 лет (родились в 2007 и 2016 годах)
Место происшествия после приезда спасателей / Фото ГСЧС
Состояние пострадавших
Водитель Renault Scenic застрял в машине. Чтобы его достать, спасателям пришлось резать корпус транспорта. Его и других участников аварии госпитализировали с травмами средней степени тяжести.