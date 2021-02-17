Авто немного пострадало, а столб упал: возле Львова Land Rover влетел в электроопору – фото
В Брюховичах водитель Land Rover въехал в электроопору / Полиция Львовщины
Возле Львова, в Брюховичах, 17 февраля водитель Land Rover влетел в электроопору. Автомобиль пострадал совсем немного, а столб упал.
Источник:полиция Львовщины
Авария произошла около 8:00 на улице Львовской. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
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Как произошла авария
- Около 8:00 на улице Львовской водитель автомобиля Land Rover, 68-летний местный житель, не справился с управлением.
- Он съехал с дороги и столкнулся с бетонной опорой линии электропередач.
- В результате аварии водитель получил травму.
- Медики отвезли его в больницу.
- Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос об открытии уголовного производства.
Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовщины
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