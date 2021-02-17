Возле Львова, в Брюховичах, 17 февраля водитель Land Rover влетел в электроопору. Автомобиль пострадал совсем немного, а столб упал.

Авария произошла около 8:00 на улице Львовской. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. К теме Хотел перепарковаться: во Львове пьяный водитель внедорожника без прав влетел в сугроб – фото Как произошла авария Около 8:00 на улице Львовской водитель автомобиля Land Rover, 68-летний местный житель, не справился с управлением.

Он съехал с дороги и столкнулся с бетонной опорой линии электропередач.

В результате аварии водитель получил травму.

Медики отвезли его в больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос об открытии уголовного производства. Важно! Правоохранители призывают водителей быть максимально внимательными и осторожными во время движения. Погодные и дорожные условия остаются сложными, поэтому всем нужно тщательно соблюдать требования правил дорожного движения, не превышать скорость и аккуратно маневрировать. Это поможет сохранить вашу жизнь и здоровье! Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовщины