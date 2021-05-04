Авария произошла в 15:00. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Автомобиль отлетел и перевернулся

Депутат Игорь Зинкевич сообщил, что в селе Оброшино Пустомытовского района в 15:00 произошло ДТП.

Трасса Н13, один автомобиль перевернут.
– говорится в заметке.

На трассе столкнулись автомобили "ЗАЗ" и Mazda. По предварительной информации, пострадали 2 человека. Сейчас участок дороги, где произошла авария, перекрыли.

На месте ДТП работают медики, правоохранители и чрезвычайники. Полицейские пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.

Смотрите видео, как перевернулся автомобиль:

 

Смотрите фото с места ДТП / Фото "Варта 1"​

 