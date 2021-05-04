Авария произошла в 15:00. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Автомобиль отлетел и перевернулся
Депутат Игорь Зинкевич сообщил, что в селе Оброшино Пустомытовского района в 15:00 произошло ДТП.
Трасса Н13, один автомобиль перевернут.
– говорится в заметке.
На трассе столкнулись автомобили "ЗАЗ" и Mazda. По предварительной информации, пострадали 2 человека. Сейчас участок дороги, где произошла авария, перекрыли.
На месте ДТП работают медики, правоохранители и чрезвычайники. Полицейские пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.
Смотрите видео, как перевернулся автомобиль:
Смотрите фото с места ДТП / Фото "Варта 1"