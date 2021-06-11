Авария произошла на перекрестке улиц Замарстиновская – Липинского. Сейчас правоохранители ищут водителя-беглеца.

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Водитель вылетел на встречку

Примерно в полночь на улице Липинского водитель Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения.

Там он влетел в автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился 48-летний житель Львовского района.

После столкновения водитель Golf скрылся с места ДТП.

В результате аварии Passat сильно пострадал – он перевернулся на крышу, а куски машины разлетелись в разные стороны.

Водитель автомобиля и его пассажир, 27-летний львовянин, сильно травмировались. Медики отвезли их в больницу.

В сети появилось видео, на котором видно, что один из пострадавших вел себя неадекватно. Вероятно, мужчина был шокирован жуткой ДТП, в которую он попал.

Смотрите видео с места аварии:

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Правоохранители ищут виновника ДТП

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое грозит виновнику аварии, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность водителя Volkswagen Golf, чтобы привлечь его к ответственности. Следователи проводят досудебное расследование и устанавливают обстоятельства ДТП.

Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовщины и "Варта 1"