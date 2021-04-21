На Львовщине авто слетело с моста и перевернулось: водителя "вырезали" из салона – фото
Возле Сокаля 20 апреля произошло серьезное ДТП – водитель Nissan Almera не справился с управлением и вылетел с моста. В результате аварии машина перевернулась на крышу, а мужчину зажало в салоне.
Источник:ГСЧС Львовщины
ДТП произошло в селе Тартаков Червоноградского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
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Машина слетела с моста
- Около 20:52 чрезвычайникам поступило сообщение о том, что в селе Тартаков перевернулась машина.
- Водитель Nissan Almera не справился с управлением и слетел с моста.
- В результате ДТП авто перевернулось на крышу.
- Не теряя времени, спасатели выехали на место вызова.
- Там они обнаружили водителя, которого зажало в машине – 38-летний мужчина был травмирован.
Автомобиль слетел с моста / Фото ГСЧС Львовщины
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Водителя зажало в машине
Водителя зажало деформированными деталями кузова автомобиля. Спасатели с помощью гидравлических ножниц и разжимателей деблокировали мужчину из салона и передали его работникам скорой помощи. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Червоноградскую центральную городскую больницу.
К ликвидации последствий ДТП привлекли 7 чрезвычайников и 2 единицы спецтехники. Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
Водителя зажало в салоне / Фото ГСЧС Львовщины
Мужчину госпитализировали / Фото ГСЧС Львовщины
К ликвидации последствий аварии привлекли 7 спасателей / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото ГСЧС Львовщины
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