Возле Сокаля 20 апреля произошло серьезное ДТП – водитель Nissan Almera не справился с управлением и вылетел с моста. В результате аварии машина перевернулась на крышу, а мужчину зажало в салоне.

ДТП произошло в селе Тартаков Червоноградского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

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Машина слетела с моста

Около 20:52 чрезвычайникам поступило сообщение о том, что в селе Тартаков перевернулась машина.

Водитель Nissan Almera не справился с управлением и слетел с моста.

В результате ДТП авто перевернулось на крышу.

Не теряя времени, спасатели выехали на место вызова.

Там они обнаружили водителя, которого зажало в машине – 38-летний мужчина был травмирован.



Автомобиль слетел с моста / Фото ГСЧС Львовщины

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Водителя зажало в машине

Водителя зажало деформированными деталями кузова автомобиля. Спасатели с помощью гидравлических ножниц и разжимателей деблокировали мужчину из салона и передали его работникам скорой помощи. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Червоноградскую центральную городскую больницу.

К ликвидации последствий ДТП привлекли 7 чрезвычайников и 2 единицы спецтехники. Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.



Водителя зажало в салоне / Фото ГСЧС Львовщины



Мужчину госпитализировали / Фото ГСЧС Львовщины



К ликвидации последствий аварии привлекли 7 спасателей / Фото ГСЧС Львовщины



Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото ГСЧС Львовщины