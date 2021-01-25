Авто вылетело в кювет: в сокрушительной ДТП на Львовщине пострадали 4 человека – фото аварии
На Львовщине произошло сокрушительное ДТП / Полиция Львовщины
На Львовщине 25 января произошло ДТП на заснеженной трассе – столкнулись Renault и Mercedes. В результате аварии машины разбило вдребезги, а Renault вылетело в кювет. Пострадали 4 человека.
Источник: пресс-служба полиции Львовщины.
Авария произошла около 8:30 на трассе Львов – Шегини. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
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Как произошла авария
- Около 8:30 на трассе Львов – Шегини, вблизи села Княжий Мост Яворивского района, столкнулись Renault и Mercedes.
- Как предварительно установили правоохранители, водитель Renault, 29-летний житель района, не придерживался безопасной скорости и выехал на встречную полосу.
- Там он влетел в микроавтобус Mercedes, которым управлял 63-летний местный житель.
- От удара Renault выбросило в кювет.
- В результате ДТП травмировалиль 4 человека – водитель легковушки, 2 его пассажира и пассажир микроавтобуса.
- Медики отвезли в больницу всех пострадавших. Их личные данные и диагнозы пока уточняются.
- Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и решают вопрос правовой квалификации события.
Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовщины
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