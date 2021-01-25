На Львовщине 25 января произошло ДТП на заснеженной трассе – столкнулись Renault и Mercedes. В результате аварии машины разбило вдребезги, а Renault вылетело в кювет. Пострадали 4 человека.

Источник: пресс-служба полиции Львовщины. Авария произошла около 8:30 на трассе Львов – Шегини. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. К теме На Львовщине столкнулись автобус и легковушка: Renault превратилось в металлолом – фото Как произошла авария Около 8:30 на трассе Львов – Шегини, вблизи села Княжий Мост Яворивского района, столкнулись Renault и Mercedes.

Как предварительно установили правоохранители, водитель Renault, 29-летний житель района, не придерживался безопасной скорости и выехал на встречную полосу.

Там он влетел в микроавтобус Mercedes, которым управлял 63-летний местный житель.

От удара Renault выбросило в кювет.

В результате ДТП травмировалиль 4 человека – водитель легковушки, 2 его пассажира и пассажир микроавтобуса.

Медики отвезли в больницу всех пострадавших. Их личные данные и диагнозы пока уточняются.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и решают вопрос правовой квалификации события. Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовщины