Авария произошла примерно в 6:00 на улице Левандовской. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Виновник ДТП не работает на "Мира и К"

Маршрут №11 обслуживает перевозчик "Мира и К". Там уверяют, что водитель, повлекший ДТП, вообще у них не работает. Мужчина выехал на рейс самовольно. Председатель Ассоциации перевозчиков Львовщины Иван Велийко рассказал, что водитель не имел соответствующих документов на месте аварии. Он отметил, что автобус №11 никакого отношения к предприятию не имеет, поэтому почему он появился на маршруте, пока неизвестно.

То есть никаких договорных обязательств с владельцем автобуса нет, водители на предприятии не оформлены, он с территории предприятия не выезжает. Медицинский и технический контроль не проходит,

– добавил Велийко.

Врач-травматолог Больницы скорой помощи Василий Тонконоженко отметил, что в медучреждение попали 5 пассажирок автобуса.

"В диапазоне с 6:30 до 7:00 доставлены в нашу больницу 5 пострадавших. Всех пятерых пациентов обследовали, оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение. Части пациентов предлагали госпитализацию, но они отказались", – отметил медик.

Врач добавил, что у пострадавших диагностировали множественные ушибы тела в разных участках. У некоторых пассажирок также были переломы рук.

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Правоохранители проводят расследование

Маршрутка, попавшая в ДТП на Левандовской, не была оснащена навигацией, как другие городские автобусы. Управление транспорта Львовского горсовета в течение 2 дней ждет официальную информацию от "Мира и К" относительно этой аварии.

"Больше сейчас склоняются к причине технической неисправности самого автобуса. Мы выясняем, каким образом этот автобус вышел на маршрут, почему мог произойти такой инцидент", – отметил руководитель городского управления транспорта Орест Олеськив.

Чиновник добавил, что горсовет обратился к Укртрансбезопасности для проверки перевозчика. Кроме того, дополнительно проверят все городские маршруты.

Правоохранители открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику ДТП грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок. Сейчас полицейские проводят расследование и выясняют все обстоятельства аварии.