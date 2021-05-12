Инцидент произошел утром 12 мая. Этот автобус обслуживает АТП №1.

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Водитель коммунального автобуса накричал на пенсионера

О неприятном случае, который произошел в автобусе №16, сообщил на горячую линию города Львова один из пассажиров. Мужчина рассказал, что водитель накричал на пенсионера, который временно вышел из салона. Пожилой мужчина должен был это сделать, ведь возле передних дверей достаточно сложно разминуться. Однако у водителя было другое мнение.

Водитель накричал на старика, который ехал на вокзал, за то, что он вышел из автобуса, выпуская другого пассажира, (на передних дверях разминуться сложно), потому что в автобусе "датчики",

– рассказал львовянин.

Вероятно, водитель имел в виду датчики, которые необходимы для подсчета пассажиров. Львовянин добавил, что автобус прибыл на Главный железнодорожный вокзал в 8:22. Мужчина уверен, что перевозчик должен подчеркнуть своим водителям не допускать такого хамства по отношению к пассажирам.

"Их датчики – это их проблемы, пусть дают больше автобусов на маршрут, автобус полностью забит! И они еще хотят поднимать стоимость проезда до 10 гривен", – подытожил мужчина.

Горячая линия Львова уже сообщила АТП №1 об этом случае. Пока неизвестно, как на предприятии отреагировали на действия водителя.

Обратите внимание! В Яворовском районе 7 апреля водитель маршрутки сообщения Львов – Шкло обругал участника войны на Донбассе. Водитель не хотел везти мужчину по удостоверению инвалида войны, поэтому начал кричать и называть его свиньей.



Водитель автобуса №16 накричал на пенсионера / Фото Roman Roman