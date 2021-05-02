Це трапилося приблизно 10:50 у місті Сколе. Згодом звернулися до надзвичайників, оскільки одного з водіїв затисло деформованим корпусом авто.

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Хто був у Renault Scenic

  • Водій, якому приблизно 41 рік (народився в 1980 році).
  • Дівчинку, якій приблизно 9 років госпіталізували (народилася у 2012 році).

Водійка та діти з Opel Omega

  • Жінці, яка була за кермом, приблизно 40 років. Її госпіталізували.
  • Також там були дві дівчинки, яким приблизно 5 та 14 років (народилися у 2007 та 2016 роках)

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Який стан потерпілих

Водій Renault Scenic застряг у автівці. Щоб його дістати, рятувальникам довелося різати корпус транспорту. Його та інших учасників аварії госпіталізували з травмами середнього ступеня важкості.