Полиции Львовщины 24 декабря предали 14 автомобилей, квадроцикл и автобус. В частности Львовский горсовет профинансировала покупку 5 кроссоверов Renault Duster стоимостью 2,5 миллиона гривен.

По мнению мэра Львова Андрея Садового, новые автомобили значительно увеличат скорость выездов правоохранителей на вызовы. Транспорт поделят между подразделениями полиции Львовской области и Львова. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Интересно В пригородных автобусах Львовщины подорожала стоимость проезда: детали

Какие машины передали полиции Львовщины

Львовская мэрия приобрела для правоохранителей 5 новеньких кроссоверов Renault Duster. Общая стоимость автомобилей составляет 2,5 миллиона гривен.

В общем автопарк полиции Львовщины пополнился 14 легковыми автомобилями, квадроциклом и автобусом. По словам Садового, это очень хороший подарок для правоохранителей накануне рождественских праздников, который поможет им быстро выезжать на вызовы.

Думаю, после сегодняшнего дня, скорость выезда по вызову увеличится автоматически. Город помогал и будет помогать полиции, потому что мы вместе, и имеем общую ответственность за нашу страну,

– отметил мэр города.

Смотрите фото передачи новых авто полиции Львовщины / Фото Львовский горсовет

Кто профинансировал покупку автомобилей для полиции

Львовский горсовет закупил 5 авто для правоохранителей. Приобретение остальных автомобилей профинансировали Нацполиция, Трускавецкий горсовет и благотворительный фонд "Безопасность".

Весь новый транспорт поделят между подразделениями полиции Львовской области и Львова. Во время передачи автомобилей начальник ГУНП во Львовской области Василий Виконский поблагодарил за такой замечательный подарок и обратился к правоохранителям с просьбой беречь имущество, которое им доверили для служения обществу.