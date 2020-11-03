На автовокзале во Львове начали делать ПЦР-тестирование для пассажиров
На автовокзале "Львов", который расположен на улице Стрыйской, пассажиры, приехавшие из стран красной зоны, могут сдать ПЦР-тестирование. Результат вышлют на электронный ящик через 24 часа и человек сможет не проходить двухнедельный карантин, если у него не обнаружат коронавирус.
Сбором анализов на автовокзале и лабораторной диагностикой занимается диагностический центр "СолтанЛаб". Стоимость ПЦР-тестирования составляет 1200 гривен. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба международного пассажирского перевозчика East West Eurolines.
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Как можно сдать ПЦР-тест на автовокзале Львов
Пассажиру необходимо обратиться к водителю East West Eurolines, чтобы сдать ПЦР-тест. Тогда водитель внесет человека в список для сдачи анализов и сразу после приезда на автовокзал его проведут в медпункт. Именно там состоится ПЦР-тестирование.
Результаты анализов поступят на электронный ящик через 24 часа. Если коронавируса у пассажира не обнаружат, лаборатория автоматически остановит его пребывание на самоизоляции в приложении "Дій вдома", которое обязательно нужно установить по возвращении из стран красной зоны.
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