На автовокзале "Львов", который расположен на улице Стрыйской, пассажиры, приехавшие из стран красной зоны, могут сдать ПЦР-тестирование. Результат вышлют на электронный ящик через 24 часа и человек сможет не проходить двухнедельный карантин, если у него не обнаружат коронавирус.

Сбором анализов на автовокзале и лабораторной диагностикой занимается диагностический центр "СолтанЛаб". Стоимость ПЦР-тестирования составляет 1200 гривен. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба международного пассажирского перевозчика East West Eurolines.

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Как можно сдать ПЦР-тест на автовокзале Львов

Пассажиру необходимо обратиться к водителю East West Eurolines, чтобы сдать ПЦР-тест. Тогда водитель внесет человека в список для сдачи анализов и сразу после приезда на автовокзал его проведут в медпункт. Именно там состоится ПЦР-тестирование.

Результаты анализов поступят на электронный ящик через 24 часа. Если коронавируса у пассажира не обнаружат, лаборатория автоматически остановит его пребывание на самоизоляции в приложении "Дій вдома", которое обязательно нужно установить по возвращении из стран красной зоны.

Обратите внимание! В красной зоне сейчас находятся Польша, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Черногория, Франция, Словения, Швейцария, Великобритания, Испания, Израиль, Грузия, США и Австрия. Возвращаясь из этих стран, украинцам нужно отбыть 14-дневный карантин или сдать тест на коронавирус.



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