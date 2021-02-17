Степан Бандера – Герой Украины: ЛОС просит Зеленского восстановить историческую справедливость
Депутаты Львовского областного совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде относительно восстановления исторической справедливости. Народные избранники просят вернуть Степану Бандере звание Героя Украины.
Источник:Львовский областной совет
Соответствующее обращение приняли 16 февраля на сессии облсовета. Депутаты ЛОР считают, что решение Донецкого окружного админсуда, который отменил указ президента о присвоении звания Героя Украины, было политизированным.
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Почему ЛОС просит вернуть Бандере звание Героя Украины
В пресс-службе ЛОС рассказали, что деятельность Степана Бандеры символизирует "эпоху борьбы за собственную независимую соборную державу, а его имя стало символом украинского национально-освободительного движения".
Степан Бандера жил и боролся в то время, когда сама борьба выглядела безнадежной, а цель – недостижимой. Он в одинаковой степени противостоял как сталинскому, так и гитлеровскому режимам. И в конце концов именно Бандера победил. Украина стала независимой, а тоталитарные системы, которым он противостоял, исчезли,
– отметили в обращении.
Депутаты рассказали, что Бандеру боялись, когда он был жив, и продолжили с ним бороться даже после его смерти. Против него работала вся потуга пропагандистской машины СССР, а теперь – работает пропаганда России.
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Почему у Бандеры забрали звание Героя Украины
Президент Украины в 2010 году присвоил Бандере звание Героя Украины "за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство". Однако Донецкий окружной админсуд признал этот указ незаконным и отменил его. Основанием для такого решения было то, что указ выдали с нарушением норм, ведь Бандера не был гражданином Украины.
Однако в ЛОС отметили, что в XX веке Украина находилась под оккупацией различных тоталитарных систем. С ними боролись настоящие герои, которые главной целью своей жизни считали восстановление самостоятельности и независимости Украины. Поэтому признание этого "огромного геройского поступка, и является восстановлением исторической справедливости".
Призываем Президента Украины предоставить Степану Бандере звание Героя Украины. Украина должна помнить и должным образом чествовать своих героев,
– добавили в обращении к президенту.
Так, депутаты Львовского облсовета призвали Зеленского и Верховную Раду внести изменения в закон "О государственных наградах" и указу "О звании Героя Украины" и присвоить статус "Герой Украины" людям, которые не имеют или не имели украинского гражданства.
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