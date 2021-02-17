Депутаты Львовского областного совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде относительно восстановления исторической справедливости. Народные избранники просят вернуть Степану Бандере звание Героя Украины.

Соответствующее обращение приняли 16 февраля на сессии облсовета. Депутаты ЛОР считают, что решение Донецкого окружного админсуда, который отменил указ президента о присвоении звания Героя Украины, было политизированным.

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Почему ЛОС просит вернуть Бандере звание Героя Украины

В пресс-службе ЛОС рассказали, что деятельность Степана Бандеры символизирует "эпоху борьбы за собственную независимую соборную державу, а его имя стало символом украинского национально-освободительного движения".

Степан Бандера жил и боролся в то время, когда сама борьба выглядела безнадежной, а цель – недостижимой. Он в одинаковой степени противостоял как сталинскому, так и гитлеровскому режимам. И в конце концов именно Бандера победил. Украина стала независимой, а тоталитарные системы, которым он противостоял, исчезли,

– отметили в обращении.

Депутаты рассказали, что Бандеру боялись, когда он был жив, и продолжили с ним бороться даже после его смерти. Против него работала вся потуга пропагандистской машины СССР, а теперь – работает пропаганда России.

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Почему у Бандеры забрали звание Героя Украины

Президент Украины в 2010 году присвоил Бандере звание Героя Украины "за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство". Однако Донецкий окружной админсуд признал этот указ незаконным и отменил его. Основанием для такого решения было то, что указ выдали с нарушением норм, ведь Бандера не был гражданином Украины.

Однако в ЛОС отметили, что в XX веке Украина находилась под оккупацией различных тоталитарных систем. С ними боролись настоящие герои, которые главной целью своей жизни считали восстановление самостоятельности и независимости Украины. Поэтому признание этого "огромного геройского поступка, и является восстановлением исторической справедливости".

Призываем Президента Украины предоставить Степану Бандере звание Героя Украины. Украина должна помнить и должным образом чествовать своих героев,

– добавили в обращении к президенту.

Так, депутаты Львовского облсовета призвали Зеленского и Верховную Раду внести изменения в закон "О государственных наградах" и указу "О звании Героя Украины" и присвоить статус "Герой Украины" людям, которые не имеют или не имели украинского гражданства.