Фото уток в бассейне СКА обнародовал Вадим Грицечко. Фотография вызвала в сети настоящий ажиотаж.

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В бассейне СКА плавала утка с утятами

На странице "Бассейн СКА Львов" обнародовали забавную фотографию с дикими птицами. Известно, что там недавно провели замену воды, однако сам бассейн для посетителей откроют только завтра, 20 мая. Однако качество воды уже успела проверить дикая утка со своими утятами, ведь забор для птиц не является препятствием.

Первые посетители бассейна после замены воды! Заценили, сказали, что водичка супер и полетели дальше!

– говорится в комментарии к фото.

По информации "ТСН", в администрации бассейна предположили, что пернатые попали на территорию из озера, которое расположено рядом. Птиц уже выловили и вернули обратно в водоем.

Смотрите видео, как дикие утки плавали в бассейне СКА:

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Фотография вызвала шквал комментариев

Фото, которое опубликовал львовянин, изрядно повеселило пользователей сети. Люди удивительно позитивно восприняли диких уток в бассейне спорткомплекса.

"Божье благословение!";

"Почему без шапочек?";

"Не гоните их";

"Есть возможность купить им абонемент?";

"Какие красивые и милые!".

Обратите внимание! Бассейн СКА расположен на территории учебно-спортивной базы летних видов спорта Минобороны Украины во Львове. Его внесли в перечень баз олимпийской подготовки национальных сборных команд. Бассейн СКА является одним из лучших открытых 50-метровых бассейнов в Украине.



Дикие утки плавают в бассейне СКА / Фото Вадима Грицечко