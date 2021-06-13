Так, современные жители Львова превратились в батяров на велосипедах. Как участники велозабега в праздничной одежде моды начала XX века проехались по улицам Львова – читайте дальше.

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Организатор велопробега "Батяры на велосипедах" Николай Личко рассказал, что ежегодно разыгрывается велосипед в лотерее между всеми участниками. Как правило, это ретровелосипед.

Что касается костюмов, то мы выбираем лучший велосипед, выбираем лучшую барышню, лучшего фацета, выбираем "сличного бахорика" (симпатичного ребенка-разбойника – 24 канал) среди детей,

– рассказал Личко.

Участники тщательно подбирали одежду

Чтобы сполна передать дух батярства, участники велозаезда тщательно подбирали одежду.

"Шкафы выворачивали, к соседям обращались, в интернет заглядывали за картинками, чтобы мы были все красивые такие, неповторимые", – поделилась участница велопарада Анжела.

Велопромендад во Львове / Смотрите фото "Дня"

Другие же участники утверждают, что украинская культура – это "не всегда село и вышиванки".

"Хочется немного добавить аристократического и батярского духа. Это стоит как-то и присоединять к современности", – считает участник ретродейства Богдан.

Справка. Такой велопарад в стиле ретро проходит во Львове уже в седьмой раз.