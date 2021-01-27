Во Львове продолжают проводить плановые ремонты электросетей города. Поэтому 28 января некоторые дома в Галицком, Лычаковском, Сиховском, Франковском и Железнодорожном районах временно останутся без света.

Источник: "Львовоблэнерго" Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Интересно Антимонопольный комитет начал расследование относительно завышения цен на газ "Львовгаз сбытом" Где не будет света в Галицком районе с 9:00 до 17:00 улица Валовая – дома № 3, 4, 5,

улица Галицкая – дома № 1, 3, 10, 20;

улица Катедральная – дома № 1, 6, 7, 8;

улица Театральная – дома № 3, 5. Где не будет света в Железнодорожном районе с 8:00 до 17:00 улица Грушевского – дом № 44. Где не будет света в Лычаковском районе с 9:00 до 17:00 улица Беговая – дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 15, 15А, 18, 18а;

улица Беговая (СТ Троянда) – дома № 15, 42;

улица Глинянский Тракт – дома № 96Б, 100, 104А, 106, 109, 110, 115 Б1, 115, 117, 119, 121;

улица Победная – дома № 5, 8, ДК УТОС;

улица Поэтическая – дома № 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22А, 24, 26. Где не будет света в Сиховском районе с 9:00 до 17:00 улица Скорины – дома № 6, 6А, 22, 24, 26, 28;

улица Стрыйская – дом № 57. Где не будет света во Франковском районе с 9:00 до 17:00 улица Героев УПА – дома № 76, 76А, 78. Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключенях света во Львове можно пересмотреть на сайте "Львовоблэнерго".