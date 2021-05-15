Демонстрация состоялась у собора Святого Юра. Протестующие держали в руках плакаты со словами "Права человека" и скандировали "Мы люди или кто? Люди!".

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Как прошел митинг

На демонстрацию пришли люди разного возраста. Там заметили также детей. Кроме флагов с надписями, львовяне держали украинский флаг.

К слову, все присутствующие были без масок. Дистанцию никто не соблюдал. Кое-кто из присутствующих даже возмутился, когда митингующий надел маску.



Митинг у собора / Фото 24 канала

"Антивакцинаторы" на митинге во Львове / Фото 24 канала



Флаги на митинге / Фото 24 канала



Протестующие во Львове / Фото 24 канала

Вакцинация в Украине: что надо знать

Согласно данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 15 мая первую дозу вакцины получили 936 497 украинцев. Завершили вакцинацию, то есть получили вторую дозу, на данный момент 13 661 человек.

Украинские власти призывают граждан активнее записываться на вакцинацию, ведь это единственный способ победить COVID-19.

По состоянию на май в очередь на получение вакцины от коронавируса записались около 600 тысяч человек. В сравнении с мартом этот показатель увеличился больше, чем вдвое.

Кстати, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, кто записался на прививку через портал или приложение "Дия", будут вакцинироваться на выходных, то есть с 15 мая.

Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала