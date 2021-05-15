Демонстрация состоялась у собора Святого Юра. Протестующие держали в руках плакаты со словами "Права человека" и скандировали "Мы люди или кто? Люди!".
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Как прошел митинг
На демонстрацию пришли люди разного возраста. Там заметили также детей. Кроме флагов с надписями, львовяне держали украинский флаг.
К слову, все присутствующие были без масок. Дистанцию никто не соблюдал. Кое-кто из присутствующих даже возмутился, когда митингующий надел маску.
Митинг у собора / Фото 24 канала
"Антивакцинаторы" на митинге во Львове / Фото 24 канала
Флаги на митинге / Фото 24 канала
Протестующие во Львове / Фото 24 канала
Вакцинация в Украине: что надо знать
- Согласно данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 15 мая первую дозу вакцины получили 936 497 украинцев. Завершили вакцинацию, то есть получили вторую дозу, на данный момент 13 661 человек.
- Украинские власти призывают граждан активнее записываться на вакцинацию, ведь это единственный способ победить COVID-19.
- По состоянию на май в очередь на получение вакцины от коронавируса записались около 600 тысяч человек. В сравнении с мартом этот показатель увеличился больше, чем вдвое.
- Кстати, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, кто записался на прививку через портал или приложение "Дия", будут вакцинироваться на выходных, то есть с 15 мая.