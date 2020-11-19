Львовские рестораторы 18 ноября опубликовали видеообращение к Кабмину. На видео предприниматели стоят без штанов и требуют отменить карантин выходного дня и усилить контроль за соблюдением санитарных норм.

Львовские рестораторы согласны на полный локдаун на 2-3 недели. По словам предпринимателей, тогда они закроют свои заведения первыми, чтобы иметь возможность открыться на рождественские праздники, сообщает 24 канал.

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Кто принял участие в видеообращение к Кабмину

Основатели "Холдинга эмоций !Fest" Андрей Худо и Юрий Назарук;

Совладелец театра пива "Правда" Юрий Заставный;

Владелец сети "Мастерская карамели" и ресторана Tante Sophie Андрей Дзюбан;

Владелец кафе "Мир кофе" Маркиян Бедрий;

Основатель ряда ресторанов Львова Вардкес Арзуманян.

Что требуют рестораторы

По словам Андрея Дзюбана, рестораны, оборудованные всеми необходимыми средствами для безопасности людей, закрывают на карантин выходного дня. Однако тогда же тысячи людей находятся в метро, ​​маршрутках, супермаркетах и ​​на улицах без соблюдения карантинных требований.

Поэтому рестораторы требуют отменить карантин выходного дня и начать "реально, а не показательно" контролировать соблюдение противоэпидемических требований в местах скопления людей.

В то время, когда другие страны предлагают реальные планы борьбы с эпидемией и делают реальные шаги, наше правительство вводит карантин выходного дня, который ничего не изменит, только убьет наш бизнес, который мы делали десятилетиями, и выгонит тысячи наших людей на улицы без средств к существованию и лечению,

– добавил Дзюбан.

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Смотрите видеообращение львовских рестораторов к Кабмину:

Рестораторы не прочь локдауна в случае необходимости

Львовские рестораторы не прочь полного локдауна, если это будет необходимо. Однако тогда нужно запретить работу всем учреждениям на 2-3 недели

"Мы первые закроемся, как только будем знать, что говорить нашим работникам. Лучше закрыться сейчас, чтобы снова открыться на праздники, потому что во Львове Рождество не остановит ни один карантин", – заявил Заставный.

Рестораторы появились на видео без штанов

В конце видео львовские рестораторы появились в кадре без штанов.

Вы уже оставили нас без штанов. Мы не дадим этого сделать с тысячами наших людей,

– добавили предприниматели.

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