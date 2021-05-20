В 2021 году на уплату кредитов придется выделить более 1 миллиарда гривен. Эта сумма составляет почти треть бюджета развития на 2020 год.

К теме Не хватает денег в бюджете: Львов планирует взять 390 миллионов гривен кредита

Львов возьмет 22 миллиона евро кредита в ЕБРР

На заседании Львовского городского совета 20 мая депутаты согласовали кредит в 22 миллиона евро. Директор департамента экономического развития ЛГС Ирина Кулинич рассказала, что договор о заимствовании с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским фондом устойчивого развития уже подписали.

"Банк предоставляет 10 миллионов евро, а Европейский фонд устойчивого развития – 12 миллионов евро. Процентная ставка – 2,1%, ранее было 3%. Это очень хорошие условия. Мы сможем поддержать наши предприятия, которые являются участниками кредитных проектов с ЕБРР", – отметила чиновник.

За это решение проголосовали 49 депутатов мэрии. Директор департамента финансовой политики ЛГС Олег Ищук добавил, что в 2021 году из бюджета Львова придется выделить более миллиарда гривен на выплату этого кредита.

Если ратифицируете договор с ЕБРР, то в следующем году мы должны выделить 1 миллиард 100 миллионов гривен на уплату. 165 миллионов – то проценты, 265 миллионов – выплата по гарантиям коммунальным предприятиям и 674 миллиона – это тело кредита,

– отметил чиновник.

Интересно Мусороперерабатывающий завод во Львове: строительство начнется совсем скоро

Львов возьмет 390 миллионов гривен кредита в госбанках

Кроме кредита ЕБРР город также одолжит 390 миллионов гривен в государственных банках – "Укргазбанке" и "Укрэксим банке". Процентные ставки составляют 11,3% и 11,58% годовых. Кредит возьмут на 5 лет. Деньги направят на финансирование бюджета развития. Они необходимы для выплаты задолженностей за работы, которые выполнили ранее. За это решение проголосовали 44 депутата.

Ранее председатель постоянной депутатской комиссии финансов и планирования бюджета ЛГС Наталья Шелестак рассказывала, что город не может закрыть многих вопросов по бюджету развития.

"Речь идет и о погашении долгов за 2020 год. Я против кредита, но мы не можем оставить все, как есть. А есть примерно 165 миллионов гривен долга за выполненные работы по Львову за прошлый год", – отметила чиновница.

Шелестак добавила, что в Винниках и на других территориях Львовской ОТГ также есть долги. По ее словам, "это просто бешеные суммы".

Обратите внимание! ЛГС полностью приняла бюджет развития на 2021 год в апреле. Общий его объем составляет более 3,79 миллиарда гривен. В 2021 году впервые деньги будут направлять не только на Львов, Винники и Брюховичи, но и на остальные населенные пункты Львовской ОТГ.