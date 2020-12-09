Во Львове 3 декабря во время пьянки 60-летний мужчина начал бить своего знакомого обогревателем. 40-летний львовянин получил тяжелые травмы. Медики забрали его в больницу.

Злоумышленник нанес своему знакомому тяжелые травмы. Правоохранители уже взяли человека под стражу. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.

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Как мужчина избил знакомого обогревателем

Во Львове во время пьянки 3 декабря между злоумышленником и 40-летним львовянином возник конфликт.

Во время ссоры пьяный 60-летний мужчина избил своего знакомого обогревателем.

Мужчина получил тяжелые травмы.

Медики забрали пострадавшего в больницу, а злоумышленника задержали правоохранители.

Что грозит злоумышленнику

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи – от 5 до 8 лет за решеткой.

Суд уже избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.