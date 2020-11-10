На Львовщине 6 ноября следователи сообщили о подозрении мужчине, который едва не убил своего пасынка. Во время ссоры отчим жестоко избил 19-летнего парня.

Сейчас мужчина будет находиться под домашним арестом. Однако правоохранители все еще проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчина едва не убил своего пасынка

41-летний житель одного из сел Радеховского района 1 сентября поссорился со своим 19-летним пасынком.

Во время ссоры мужчина жестоко избил парня: ударил его деревянной палкой по голове.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что юноша получил тяжелые травмы.

Что грозит мужчине

Следователи 6 ноября сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. За такое преступление мужчине грозит от 5 до 8 лет за решеткой.

Суд уже избрал злоумышленнику меру пресечения – домашний арест.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.