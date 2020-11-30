Бил водителя и стрелял: во Львове мужчина хотел скрыться с места ДТП – фото
Во Львове 27 ноября случилась ДТП – столкнулись BMW Х5 и Skoda Superb. Водитель внедорожника пытался скрыться с места аварии, поэтому начал бить водителя Skoda и дважды выстрелил ему в ногу.
ДТП произошло на перекрестке улиц Винница – Тоннельная около 19:20. Мужчина стрелял в водителя из устройства для отстрела резиновых пуль. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как водитель хотел скрыться с места ДТП
- Авария произошла на перекрестке улиц Винница – Тоннельная – столкнулись автомобили BMW Х5 и Skoda Superb.
- За рулем внедорожника находился 36-летний житель Пустомытовского района, а за рулем другой машины – 42-летний львовянин.
- После столкновения водитель BMW пытался бежать, но водитель Skoda начал ему препятствовать.
- Тогда мужчина нанес львовянину нескольких ударов в голову и достал пистолет.
- Водитель внедорожника дважды выстрелил в ногу водителя Skoda Superb, нанеся ему травм.
Авария произошла около 19:20 / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в хулиганстве. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой.
Мужчину задержали. 30 ноября суд изберет ему меру пресечения.
Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
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Столкнулись BMW Х5 и Skoda Superb / Фото полиции Львовщины
Водитель внедорожника дважды выстрелил в ногу львовянина / Фото полиции Львовщины
Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины
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