Во Львове 27 ноября случилась ДТП – столкнулись BMW Х5 и Skoda Superb. Водитель внедорожника пытался скрыться с места аварии, поэтому начал бить водителя Skoda и дважды выстрелил ему в ногу.

ДТП произошло на перекрестке улиц Винница – Тоннельная около 19:20. Мужчина стрелял в водителя из устройства для отстрела резиновых пуль. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как водитель хотел скрыться с места ДТП

Авария произошла на перекрестке улиц Винница – Тоннельная – столкнулись автомобили BMW Х5 и Skoda Superb.

За рулем внедорожника находился 36-летний житель Пустомытовского района, а за рулем другой машины – 42-летний львовянин.

После столкновения водитель BMW пытался бежать, но водитель Skoda начал ему препятствовать.

Тогда мужчина нанес львовянину нескольких ударов в голову и достал пистолет.

Водитель внедорожника дважды выстрелил в ногу водителя Skoda Superb, нанеся ему травм.



Авария произошла около 19:20 / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в хулиганстве. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой.

Мужчину задержали. 30 ноября суд изберет ему меру пресечения.

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

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Столкнулись BMW Х5 и Skoda Superb / Фото полиции Львовщины



Водитель внедорожника дважды выстрелил в ногу львовянина / Фото полиции Львовщины

Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины