Били топором по голове: на Львовщине 2 злоумышленников ограбили мужчину – фото
Правоохранители задержали злоумышленников, которые 18 января ограбили мужчину / Полиция Львовской области
На Львовщине задержали 2 злоумышленников, которые 18 января напали на мужчину. Они несколько раз ударили его топором по голове и ограбили.
Злоумышленники украли у мужчины деньги и мобильный телефон. Правоохранители уже сообщили им о подозрении. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как злоумышленники ограбили мужчину
- Около 16:00 18 января возле магазина в одном из сел Золочевского района 2 мужчин напали на 47-летнего жителя Золочева.
- Нападавшие били его, требуя деньги. После этого мужчину повели в помещение одного из злоумышленников.
- В доме мужчины продолжили вымогать деньги у своей жертвы.
- Они ударили пострадавшего несколько раз топором и украли у него 700 гривен и мобильный телефон.
- Медики диагностировали у пострадавшего "сотрясение головного мозга, перелом костей носа и рубленную рану головы".
- Правоохранители установили, что к совершению преступления причастны 2 местных жителей в возрасте 28 и 32 года.
Смотрите фото, как задержали мужчин / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленникам
Следователи открыли уголовное производство за разбой. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Правоохранители задержали злоумышленников. Вскоре суд изберет им меры предосторожности. Досудебное расследование продолжается.
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