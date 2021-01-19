На Львовщине задержали 2 злоумышленников, которые 18 января напали на мужчину. Они несколько раз ударили его топором по голове и ограбили.

Злоумышленники украли у мужчины деньги и мобильный телефон. Правоохранители уже сообщили им о подозрении. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Интересно Ограбил ребенка: во Львове рецидивист напал на 11-летнюю девочку – фото Как злоумышленники ограбили мужчину Около 16:00 18 января возле магазина в одном из сел Золочевского района 2 мужчин напали на 47-летнего жителя Золочева.

Нападавшие били его, требуя деньги. После этого мужчину повели в помещение одного из злоумышленников.

В доме мужчины продолжили вымогать деньги у своей жертвы.

Они ударили пострадавшего несколько раз топором и украли у него 700 гривен и мобильный телефон.

Медики диагностировали у пострадавшего "сотрясение головного мозга, перелом костей носа и рубленную рану головы".

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастны 2 местных жителей в возрасте 28 и 32 года. Смотрите фото, как задержали мужчин / Фото полиции Львовщины Что грозит злоумышленникам Следователи открыли уголовное производство за разбой. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества. Правоохранители задержали злоумышленников. Вскоре суд изберет им меры предосторожности. Досудебное расследование продолжается.