Шевченковский райсуд Львова 7 декабря закончил рассмотрение дела о драке двух маленьких собак. 10 октября йоркширский терьер покусал шпица. Теперь владелец агрессивной собачки должен заплатить штраф.

Драка декоративных собак состоялась возле частного дома на улице Ольжича. После этого владелец шпица написал заявление в полицию. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Как подрались декоративные собачки

Драка собак произошла 10 октября у дома №6 на улице Ольжича.

31-летний владелец йоркширского терьера вместе со своей собакой пришел к своему знакомому, который живет в частном доме на этой улице.

Львовянин оставил собаку во дворе, а сам зашел в дом друга.

Затем мужчина услышал лай и выбежал на улицу. Там он увидел, что его йорк начал бросаться на мужчину со шпицем, которые шли мимо дома.

Во время судебного заседания, владелец йорка рассказал, что хотел забрать свою собаку.

Однако он плохо закрыл дверь и вслед за ним выбежала овчарка его друга. Пока мужчина держал большую собаку, его декоративный песик покусал шпица.

После этого инцидента владелец шпица написал заявление в полицию.

Какой приговор вынес суд

Дело о драке шпица и йорка рассматривал судья Лычаковского райсуда Назар Стрепко.

За нарушение правил содержания собаки он приговорил владельца йорка к 85 гривнам штрафа. Также мужчина обязан уплатить 420 гривен судебного сбора.