Бог есть везде, где есть любовь, – Садовый поздравил всех, кто в эти дни празднует Пасху
Католики в этом году 4 апреля будут отмечать Пасху. Мэр Львова Андрей Садовый поздравил всех с праздником и призвал в эти дни оставаться дома.
Источник:Фейсбук Андрея Садового
Так, Садовый напомнил, что пасхальную мессу стоит смотреть онлайн, а в молитве вспомнить военных и медиков.
К теме Белый дом отменил "охоту" за яйцами из-за COVID-19 – Голос Америки
Поздравление Садового
Мэр подчеркнул, что особенность Львова в том, что город празднует Пасху и с римокатоликами, и с армянами, и с православными. Садовый заметил, что понимает, почему многим людям надоели ограничения или маски. В то же время он подчеркнул, что в такие мгновения стоит вспоминать тех, кто спасает жизни – медиков.
Покажите пример. Не дайте заболеть ни себе, ни вашим друзьям, ни нашим родным. Это так важно – быть здоровым,
– сказал Садовый.
Кроме того, политик пожелал мира и спокойствия всем.
"Бог есть везде, где есть любовь. Христос Воскрес! Воистину Воскрес!" – подытожил Садовый.
Поделиться новостью