Католики в этом году 4 апреля будут отмечать Пасху. Мэр Львова Андрей Садовый поздравил всех с праздником и призвал в эти дни оставаться дома.

Так, Садовый напомнил, что пасхальную мессу стоит смотреть онлайн, а в молитве вспомнить военных и медиков.

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Поздравление Садового

Мэр подчеркнул, что особенность Львова в том, что город празднует Пасху и с римокатоликами, и с армянами, и с православными. Садовый заметил, что понимает, почему многим людям надоели ограничения или маски. В то же время он подчеркнул, что в такие мгновения стоит вспоминать тех, кто спасает жизни – медиков.

Покажите пример. Не дайте заболеть ни себе, ни вашим друзьям, ни нашим родным. Это так важно – быть здоровым,

– сказал Садовый.

Кроме того, политик пожелал мира и спокойствия всем.

"Бог есть везде, где есть любовь. Христос Воскрес! Воистину Воскрес!" – подытожил Садовый.

Обратите внимание! Православные христиане будут отмечать Пасху на месяц позже – 2 мая.