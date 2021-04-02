Более 1500 новых больных в сутки: актуальная статистика COVID-19 во Львове и области
С начала пандемии коронавирус обнаружили у 106,47 тысячи жителей Львовской области. 1 апреля лаборатории провели 4384 ПЦР-теста. COVID-19 подтвердили у 1668 человек.
Источник:Львовский горсовет
По состоянию на 2 апреля в стационарах львовских больниц находится 1 061 больной. У 994 пациентов подтвердили коронавирус.
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Коронавирус обнаружили у более 1500 человек
Все во Львовской области заболели 106,47 тысячи человек. К сожалению, 2672 пациента умерли от осложнений болезни. Однако более 80,14 тысячи человек выздоровели.
Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 51,98 тысячи человек. 39,52 тысячи больных уже выздоровели, а 1268 – умерли.
Лабораторные центры 1 апреля провели 4384 ПЦР-тесты. Так, коронавирус подтвердили у 1668 жителей Львовской области, среди которых 734 львовян.
Во Львовской области COVID-19 заболели более 106 тысяч человек / Фото ЛГС
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В больницах находятся более 1000 больных
В стационарах медучреждений Львова находится 1 061 пациент с пневмонией. У 994 больных есть коронавирус, 67-находятся в реанимации, а 34 – подключены к аппаратам ИВЛ. 1 апреля во львовские больницы попали 111 человек, а выписали 75 пациентов.
- В 8 городской клинической больнице находятся 262 пациента;
- в 1 городской клинической больнице – 153 пациента;
- в больнице скорой медицинской помощи – 509 пациентов;
- в 5 городской клинической больнице – 94 пациента;
- в 4 городской больнице – 2 пациента;
- в роддоме – 41 пациентка.
Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала
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