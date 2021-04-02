С начала пандемии коронавирус обнаружили у 106,47 тысячи жителей Львовской области. 1 апреля лаборатории провели 4384 ПЦР-теста. COVID-19 подтвердили у 1668 человек.

По состоянию на 2 апреля в стационарах львовских больниц находится 1 061 больной. У 994 пациентов подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у более 1500 человек

Все во Львовской области заболели 106,47 тысячи человек. К сожалению, 2672 пациента умерли от осложнений болезни. Однако более 80,14 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 51,98 тысячи человек. 39,52 тысячи больных уже выздоровели, а 1268 – умерли.

Лабораторные центры 1 апреля провели 4384 ПЦР-тесты. Так, коронавирус подтвердили у 1668 жителей Львовской области, среди которых 734 львовян.

Во Львовской области COVID-19 заболели более 106 тысяч человек / Фото ЛГС

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В больницах находятся более 1000 больных

В стационарах медучреждений Львова находится 1 061 пациент с пневмонией. У 994 больных есть коронавирус, 67-находятся в реанимации, а 34 – подключены к аппаратам ИВЛ. 1 апреля во львовские больницы попали 111 человек, а выписали 75 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находятся 262 пациента;

в 1 городской клинической больнице – 153 пациента;

в больнице скорой медицинской помощи – 509 пациентов;

в 5 городской клинической больнице – 94 пациента;

в 4 городской больнице – 2 пациента;

в роддоме – 41 пациентка.

Обратите внимание! Львовская область находится в красной карантинной зоне. В области действуют ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.

Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала