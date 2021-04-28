Во время разведки территории, где планируется построить Северную объездную дорогу Львова археологи нашли древнегерманский меч. Находке не менее 1500 тысяч лет.

Древнегерманский меч нашли работниками спасительной археологической службы возле села Малые Подлески. Археологи надеются обнаружить здесь еще более впечатляющие находки.

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Археологи нашли 1500-летний меч

Во время предварительного обследования территории, где планируется построить Северный объезд Львова археологи нашли древнегерманский меч-гладиус. Он пролежал под землей не менее 1500 лет. Северный объезд Львова еще не начали строить. Сейчас археологи ждут старта полномасштабных работ, ведь на них могут ждать еще сенсационным находки.



Меч нашли возле села Малые Подлески / Скриншот с видео спасительной археологической службы

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Младший научный сотрудник спасательной археологической службы Александр Силаев рассказал, что меч, который сейчас выглядит, как кусок железа, на самом деле принадлежал воину-германцу.

Такие скрученные, деформированные мечи связывают с культурой Пшеворской. Коваль специально скручивал металл несколько раз. Почему они имеют такую ​​форму, археологи могут только догадываться, но это связано с представлениями и верованиями людей того периода,

– отметил археолог.

По его словам, такие мечи называют гладиусами, а их особенностью является достаточно длинные рукояти. То есть такой меч использовал пеший воин. Силаев добавил, что, несмотря на коррозию, он достаточно хорошо сохранился, хотя и пролежал в земле более 1500 лет.

Смотрите видео, какой именно меч нашли археологи возле Львова:

Меч – первая находка при строительстве Северного объезда Львова

Выявить меч удалось во время исследований на месте проэктированого строительства Северной объездной Львова. Это первый этап археологических исследований. После начала полномасштабных работ археологи ожидают обнаружить еще более сенсационные находки.

Директор Команды поддержки реформы при Укравтодоре Александра Азархина рассказала, что Большая стройка дает доступ к историческому наследию.

"Строительство дорог создает как финансовые, так и пространственные условия для масштабных археологических исследований. Строительство дороги Н-31 Днепр – Решетиловка позволило найти древнее поселение, которое достигает времен ХХ – ХVII веков до нашей эры и охватывает различные хронологические культуры", – добавила чиновница.

Азархина отметила, что на Львовщине, в свою очередь, обнаружили находки пшеворской культуры.

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Меч пролежал в земле больше 1500 лет / Скриншот с видео спасительной археологической службы

Археологи продолжат исследовать территорию

Меч-гладиус, который нашли возле Львова, стал одним из первых экспонатов промо кампании о загадочных находках дорог. Промо-проект начала команда Научно-исследовательского центра "Спасательная археологическая служба" совместно со Службой автомобильных дорог Львовщины.

Руководитель Службы автомобильных дорог в Львовской области Олег Береза ​​рассказал, что строительству любой новой дороги предшествует работа археологов.

"Во время старта строительства Северной объездной Львова состоятся одни из первых в Украине исследований, которые будут отвечать всем европейским нормам. А площадь, что исследуют специалисты, составит около 100 тысяч квадратных метров – это как 14 футбольных полей", – добавил чиновник.

По словам Березы, несомненно, здесь еще обнаружат впечатляющие находки, ведь археологи планируют исследовать 21 древнее поселение, датированные от VI тысячелетием до нашей эры и до XIII века.

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Меч когда-то принадлежал воину-германцу / Скриншот с видео спасительной археологической службы



Археологи продолжат исследования / Скриншот с видео спасительной археологической службы