Во Львове увеличивается количество больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации. Поэтому больницы города нуждаются не только в увеличении резерва койкомест, но и в большем количестве медиков. В течение нескольких дней более 340 медработников согласились помочь львовянам в борьбе с коронавирусом.

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что по состоянию на 20 марта на Львовщине госпитализировали 338 пациентов с коронавирусом. Поэтому во Львове увеличивают резерв койкомест и медиков.

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Более 340 медиков согласились помочь в борьбе с COVID-19

Во Львове и области постоянно растет количество больных коронавирусом. По словам Садового, если такая динамика будет продолжаться, то городу нужен запас врачей. Поэтому городская власть обратилась ко всем, кто хочет присоединиться к борьбе с коронавирусом.

По состоянию на сегодня 300 медиков зарегистрировалось онлайн, еще 43 позвонили на горячую линию города. Это и врачи, которые имеют соответствующее образование, но работают в другой сфере, и люди из нашей и других областей,

– рассказал городской глава.

Мэр добавил, что сейчас отделы кадров львовских профильных больниц, которые лечат больных коронавирусом, начинают проводить с медиками собеседования и обсуждать с ними условия труда.

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В поликлиниках создают временные госпитали

Учитывая динамику заболеваемости коронавирусом, в городе решили увеличить количество коек в больницах. В частности дополнительные госпитали будут обустраивать в городских поликлиниках.

"Что касается семейных врачей, которые освободили помещение для дополнительных госпиталей, то мы имеем к ним большое уважение, ведь они первые, к кому обращаются больные, но надо понимать, что когда такая большая динамика заболеваемости, то нам банально нужны места для госпитализации. Для этого нам необходимы помещения наших поликлиник", – отметил Садовый.

Мэр рассказал, что в помещении на улице Мазепы уже проводят соответствующие ремонтные работы. Там планируют разместить около 350 коек для пациентов с коронавирусом. Также город договорился с владельцем частного помещения, расположенного рядом с этой поликлиникой. Там планируют обустроить современную амбулаторию семейной медицины.

То есть семейные врачи получат значительно лучшие условия для труда, чем имели. Когда пандемия коронавируса закончится, мы фактически будем иметь помещение двойного подчинения,

– отметил городской глава.

По словам Садового, пока неизвестно, какая ситуация с коронавирусом будет во Львове в будущем. Однако у города будет большой резерв коек, оборудованных кислородом.