Более 70 улиц Львова 15 июня будут без воды целый день: адреса

14 июня 2021 , 15:52
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Источник:

"Львовводоканал"

Специалисты "Львовводоканала" 15 июня будут проводить ремонтные работы на магистральном водопроводе. Поэтому более 70 улиц в Железнодорожном и Шевченковском районах Львова будут без воды.

Причина отключения воды – плановые работы по установке запорно- регулирующей арматуры на магистральном водопроводе Карачинов – Львов. В течение дня будут работать водовозы. Водоснабжение планируют восстановить к 24:00.

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Где во Львове не будет воды с 10:00 до 24:00

  • Батуринская – все дома;
  • Варшавская – все дома;
  • Винница – все дома;
  • Заозерная – все дома;
  • Левандовская – все дома;
  • Липы – все дома;
  • Масарика – все дома;
  • Молодежная – все дома;
  • Под Голоском – все дома;
  • Повитряна – все дома;
  • Роксоляны – все дома;
  • Сосюры – все дома;
  • Туннельная – все дома;
  • Турянского – все дома;
  • Холмская – все дома;
  • Шевченко – все дома;
  • Широкая – все дома;
  • Яблоневая – все дома;
  • Ангарная – все дома;
  • Выгода – все дома;
  • Доработок – все дома;
  • Заболотовская – все дома;
  • Каганца  – все дома;
  • Калнышевского – все дома;
  • Кондратюка – все дома;
  • Козняровка – все дома;
  • Мациевича – все дома;
  • Мирная – все дома;
  • Моторная – все дома;
  • Мундяк – все дома;
  • На Чвертях – все дома;
  • Нечая – все дома;
  • Низинная – все дома;

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  • Олесницкого – все дома;
  • Орельская – все дома;
  • Повитряна – все дома;
  • Пропеллерная – все дома;
  • Самарская – все дома;
  • Сера – все дома;
  • Скромная – все дома;
  • Суботовская – все дома;
  • Сяйво – все дома;
  • Тисна – все дома;
  • Бандеры – все дома;
  • Бортнянского – все дома;
  • Михновских – все дома;
  • Вернигоры – все дома;
  • Вовчка – все дома;
  • Юнакива – все дома;
  • Голубовича – все дома;
  • Декарта – все дома;
  • Ерошенко – все дома;
  • Золота – все дома;
  • Цветки-Основьяненка – все дома;
  • Комарова – все дома;
  • Левандовская – все дома;
  • Матейка – все дома;
  • Морозенко – все дома;
  • Одесская – все дома;
  • Озаркевича – все дома;
  • Перова – все дома;
  • Пстрака – все дома;
  • Сорохтея – все дома;
  • Степановны – все дома;
  • Стороженко – все дома;
  • Хотинская – все дома;
  • Шараневича – все дома;
  • Шевченко – все дома;
  • Мудрого – все дома;
  • Ясна – все дома;
  • Городоцкая – четная сторона – дома №44 – 150, нечетная сторона – дома №85 – 149.

С 11:00 по двум адресам будут работать водовозы:

  • улица Шевченко дом №320;
  • перекресток улиц воздушной – Роксоляны.

Согласно обращениям львовян, которые будут поступать на горячую линию, дислокация водовозов может измениться.

После завершения ремонтных работ специалисты "Львовводоканала" проведут промывку уличной водопроводной сети. В этот период возможна временная окраска воды ржавчиной, смываемой с внутренних стенок трубопроводов.

Автор: Ольга Котів