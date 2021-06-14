Более 70 улиц Львова 15 июня будут без воды целый день: адреса

Специалисты "Львовводоканала" 15 июня будут проводить ремонтные работы на магистральном водопроводе. Поэтому более 70 улиц в Железнодорожном и Шевченковском районах Львова будут без воды.

Причина отключения воды – плановые работы по установке запорно- регулирующей арматуры на магистральном водопроводе Карачинов – Львов. В течение дня будут работать водовозы. Водоснабжение планируют восстановить к 24:00.

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Где во Львове не будет воды с 10:00 до 24:00

Батуринская – все дома;

Варшавская – все дома;

Винница – все дома;

Заозерная – все дома;

Левандовская – все дома;

Липы – все дома;

Масарика – все дома;

Молодежная – все дома;

Под Голоском – все дома;

Повитряна – все дома;

Роксоляны – все дома;

Сосюры – все дома;

Туннельная – все дома;

Турянского – все дома;

Холмская – все дома;

Шевченко – все дома;

Широкая – все дома;

Яблоневая – все дома;

Ангарная – все дома;

Выгода – все дома;

Доработок – все дома;

Заболотовская – все дома;

Каганца – все дома;

Калнышевского – все дома;

Кондратюка – все дома;

Козняровка – все дома;

Мациевича – все дома;

Мирная – все дома;

Моторная – все дома;

Мундяк – все дома;

На Чвертях – все дома;

Нечая – все дома;

Низинная – все дома;

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Олесницкого – все дома;

Орельская – все дома;

Повитряна – все дома;

Пропеллерная – все дома;

Самарская – все дома;

Сера – все дома;

Скромная – все дома;

Суботовская – все дома;

Сяйво – все дома;

Тисна – все дома;

Бандеры – все дома;

Бортнянского – все дома;

Михновских – все дома;

Вернигоры – все дома;

Вовчка – все дома;

Юнакива – все дома;

Голубовича – все дома;

Декарта – все дома;

Ерошенко – все дома;

Золота – все дома;

Цветки-Основьяненка – все дома;

Комарова – все дома;

Левандовская – все дома;

Матейка – все дома;

Морозенко – все дома;

Одесская – все дома;

Озаркевича – все дома;

Перова – все дома;

Пстрака – все дома;

Сорохтея – все дома;

Степановны – все дома;

Стороженко – все дома;

Хотинская – все дома;

Шараневича – все дома;

Шевченко – все дома;

Мудрого – все дома;

Ясна – все дома;

Городоцкая – четная сторона – дома №44 – 150, нечетная сторона – дома №85 – 149.

С 11:00 по двум адресам будут работать водовозы:

улица Шевченко дом №320;

перекресток улиц воздушной – Роксоляны.

Согласно обращениям львовян, которые будут поступать на горячую линию, дислокация водовозов может измениться.

После завершения ремонтных работ специалисты "Львовводоканала" проведут промывку уличной водопроводной сети. В этот период возможна временная окраска воды ржавчиной, смываемой с внутренних стенок трубопроводов.