Более 70 улиц Львова 15 июня будут без воды целый день: адреса

Специалисты "Львовводоканала" 15 июня будут проводить ремонтные работы на магистральном водопроводе. Поэтому более 70 улиц в Железнодорожном и Шевченковском районах Львова будут без воды.
Причина отключения воды – плановые работы по установке запорно- регулирующей арматуры на магистральном водопроводе Карачинов – Львов. В течение дня будут работать водовозы. Водоснабжение планируют восстановить к 24:00.
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Где во Львове не будет воды с 10:00 до 24:00
- Батуринская – все дома;
- Варшавская – все дома;
- Винница – все дома;
- Заозерная – все дома;
- Левандовская – все дома;
- Липы – все дома;
- Масарика – все дома;
- Молодежная – все дома;
- Под Голоском – все дома;
- Повитряна – все дома;
- Роксоляны – все дома;
- Сосюры – все дома;
- Туннельная – все дома;
- Турянского – все дома;
- Холмская – все дома;
- Шевченко – все дома;
- Широкая – все дома;
- Яблоневая – все дома;
- Ангарная – все дома;
- Выгода – все дома;
- Доработок – все дома;
- Заболотовская – все дома;
- Каганца – все дома;
- Калнышевского – все дома;
- Кондратюка – все дома;
- Козняровка – все дома;
- Мациевича – все дома;
- Мирная – все дома;
- Моторная – все дома;
- Мундяк – все дома;
- На Чвертях – все дома;
- Нечая – все дома;
- Низинная – все дома;
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- Олесницкого – все дома;
- Орельская – все дома;
- Повитряна – все дома;
- Пропеллерная – все дома;
- Самарская – все дома;
- Сера – все дома;
- Скромная – все дома;
- Суботовская – все дома;
- Сяйво – все дома;
- Тисна – все дома;
- Бандеры – все дома;
- Бортнянского – все дома;
- Михновских – все дома;
- Вернигоры – все дома;
- Вовчка – все дома;
- Юнакива – все дома;
- Голубовича – все дома;
- Декарта – все дома;
- Ерошенко – все дома;
- Золота – все дома;
- Цветки-Основьяненка – все дома;
- Комарова – все дома;
- Левандовская – все дома;
- Матейка – все дома;
- Морозенко – все дома;
- Одесская – все дома;
- Озаркевича – все дома;
- Перова – все дома;
- Пстрака – все дома;
- Сорохтея – все дома;
- Степановны – все дома;
- Стороженко – все дома;
- Хотинская – все дома;
- Шараневича – все дома;
- Шевченко – все дома;
- Мудрого – все дома;
- Ясна – все дома;
- Городоцкая – четная сторона – дома №44 – 150, нечетная сторона – дома №85 – 149.
С 11:00 по двум адресам будут работать водовозы:
- улица Шевченко дом №320;
- перекресток улиц воздушной – Роксоляны.
Согласно обращениям львовян, которые будут поступать на горячую линию, дислокация водовозов может измениться.
После завершения ремонтных работ специалисты "Львовводоканала" проведут промывку уличной водопроводной сети. В этот период возможна временная окраска воды ржавчиной, смываемой с внутренних стенок трубопроводов.