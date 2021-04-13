Немного болела голова, – Садовый рассказал о самочувствии своей мамы после вакцинации
Во Львове продолжается вакцинация горожан от коронавируса. Городской глава Андрей Садовый не понимает критики вакцины CoviShield, так как недавно его мама получила первую дозу этой вакцины и чувствует себя прекрасно.
Источник:телеграм Андрея Садового
Более 13 тысяч львовян уже получили первую дозу вакцины от коронавируса. С 12 апреля в городе начали вакцинировать людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города, – водителей, продавцов, работников коммунальных предприятий и тому подобное.
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Во Львове продолжается вакцинация
Садовый рассказал, что мобильные бригады города начинают вакцинировать работников стратегических предприятий, заведений торговли и питания, рынков, банков и почтовых отделений. Прививки будут делать индийской вакциной CoviShield, которую изготавливают по лицензии компании Oxford-AstraZeneca.
Знаю, что в соцсетях есть много разговоров о неэффективности или даже вредности этой вакцины. Но все эти заявления не являются подтвержденными и больше похожи на желание покритиковать или просто поспорить,
– отметил городской глава.
Садовый добавил, что его мама недавно вакцинировалась. Ей позвонил семейный врач и предложил прийти на прививку.
"Прошло уже несколько недель после прививки, чувствует она себя прекрасно. Хотя в первый день после вакцинации немного болела голова. Медики говорят, что это нормально", – рассказал мэр.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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