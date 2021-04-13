Во Львове продолжается вакцинация горожан от коронавируса. Городской глава Андрей Садовый не понимает критики вакцины CoviShield, так как недавно его мама получила первую дозу этой вакцины и чувствует себя прекрасно.

Более 13 тысяч львовян уже получили первую дозу вакцины от коронавируса. С 12 апреля в городе начали вакцинировать людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города, – водителей, продавцов, работников коммунальных предприятий и тому подобное.

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Во Львове продолжается вакцинация

Садовый рассказал, что мобильные бригады города начинают вакцинировать работников стратегических предприятий, заведений торговли и питания, рынков, банков и почтовых отделений. Прививки будут делать индийской вакциной CoviShield, которую изготавливают по лицензии компании Oxford-AstraZeneca.

Знаю, что в соцсетях есть много разговоров о неэффективности или даже вредности этой вакцины. Но все эти заявления не являются подтвержденными и больше похожи на желание покритиковать или просто поспорить,

– отметил городской глава.

Садовый добавил, что его мама недавно вакцинировалась. Ей позвонил семейный врач и предложил прийти на прививку.

"Прошло уже несколько недель после прививки, чувствует она себя прекрасно. Хотя в первый день после вакцинации немного болела голова. Медики говорят, что это нормально", – рассказал мэр.

Обратите внимание! Ситуация с коронавирусом во Львове и области довольно тревожная. Лабораторные центры 12 апреля провели 2 113 ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили у 838 жителей Львовщины, среди которых 504 львовянина.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала