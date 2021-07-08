Недзельский пытался попасть в Болгарию с поддельным паспортом. Его задержали во время таможенного досмотра.
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Львовского криминального авторитета задержали в Болгарии
- В аэропорту Софии 7 июля задержали львовского криминального авторитета Андрея Недзельского.
- Сейчас украинские правоохранители работают с болгарскими полицейскими касаемо последующей экстрадиции "вора в законе" в Украину.
- Его обвиняют в убийстве другого криминального авторитета Александра Семенова по прозвищу "Кацап".
- По данным следствия, в 2009 году Недзельский вместе с сообщниками убил своего друга и бизнес-партнера.
- На то время он стремился получить самый высокий статус в преступной иерархии, однако его товарищ планировал инициировать так называемую "сходку" и пожаловаться на Недзельского лидерам криминального мира.
- В случае проведения такого собрания подозреваемый не смог бы получить статус "вора в законе", поэтому решил избавиться от своего бизнес-партнера.
- За убийство Недзельскому может грозить до 15 лет заключения.
- Кроме того, его внесли в санкционный список СНБО.
Недзельского подозревали и в других убийствах
Недзельский, более известный как "Андрей Львовский" или "Неделя", – 47-летний "вор в законе". Он родился в Старом Самборе на Львовщине.
По информации ZAXID.NET, криминального авторитета сразу начали подозревать в убийстве Семенова. Его еще в 2009 году поместили под стражу за границей, а после 2 лет за решеткой экстрадировали в Украину. Вскоре Недзельского отпустили, по официальной версии, из-за отсутствия доказательств.
Однако, по информации СМИ, тогдашние заместитель начальника департамента криминальной милиции МВД Василий Паскал и генпрокурор Виктор Пшонка помогли закрыть это дело за полмиллиона долларов взятки. В 2008 году Недзельского также подозревали в убийстве бизнесмена Игоря Кульчицкого.
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Недзельский ни разу не был в тюрьме
- Криминальный авторитет был приближенным одного из самых известных украинских воров в законе Сергея Мамедова по кличке "Мамед".
- В 2012 году Недзельский получил статус "вора в законе", несмотря на то, что он ни разу не отбывал срок в тюрьме.
- В том же году он стал "смотрящим" за Киевом и хранителем столичного "общака".
- С 2016 года "Неделя" конфликтует с другими украинскими "криминальными авторитетами", в частности с одним из самых влиятельных преступников Украины Сергеем Лысенко по кличке "Лера Сумской".
- В 2019 году другие "воры в законе" лишили Недзельского этого статуса.