В Болгарии задержали известного львовского "вора в законе" Андрея Недзельского

В аэропорту в Болгарии 7 июля задержали львовского "вора в законе" Андрея Недзельского, известного как "Неделя". Его подозревают в убийстве другого криминального авторитета.

Недзельский пытался попасть в Болгарию с поддельным паспортом. Его задержали во время таможенного досмотра.

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Львовского криминального авторитета задержали в Болгарии

В аэропорту Софии 7 июля задержали львовского криминального авторитета Андрея Недзельского.

Сейчас украинские правоохранители работают с болгарскими полицейскими касаемо последующей экстрадиции "вора в законе" в Украину.

Его обвиняют в убийстве другого криминального авторитета Александра Семенова по прозвищу "Кацап".

По данным следствия, в 2009 году Недзельский вместе с сообщниками убил своего друга и бизнес-партнера.

На то время он стремился получить самый высокий статус в преступной иерархии, однако его товарищ планировал инициировать так называемую "сходку" и пожаловаться на Недзельского лидерам криминального мира.

В случае проведения такого собрания подозреваемый не смог бы получить статус "вора в законе", поэтому решил избавиться от своего бизнес-партнера.

За убийство Недзельскому может грозить до 15 лет заключения.

Кроме того, его внесли в санкционный список СНБО.

Недзельского подозревали и в других убийствах

Недзельский, более известный как "Андрей Львовский" или "Неделя", – 47-летний "вор в законе". Он родился в Старом Самборе на Львовщине.

По информации ZAXID.NET, криминального авторитета сразу начали подозревать в убийстве Семенова. Его еще в 2009 году поместили под стражу за границей, а после 2 лет за решеткой экстрадировали в Украину. Вскоре Недзельского отпустили, по официальной версии, из-за отсутствия доказательств.

Однако, по информации СМИ, тогдашние заместитель начальника департамента криминальной милиции МВД Василий Паскал и генпрокурор Виктор Пшонка помогли закрыть это дело за полмиллиона долларов взятки. В 2008 году Недзельского также подозревали в убийстве бизнесмена Игоря Кульчицкого.

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Недзельский ни разу не был в тюрьме