Львовщина получила более 5 тысяч доз вакцин от сезонного гриппа. Ими будут прививать медиков, работающих в больницах, где лечат больных коронавирусом.

Вскоре на Львовщину прибудет еще одна партия вакцин от гриппа. В ближайшее время в больницы в качестве гуманитарной помощи поступят 1,5 тысячи доз. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Почему вакцины от сезонного гриппа будут делать медикам

Директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис рассказал, что вакцины от сезонного гриппа будут использовать для прививки медиков в больницах, где лечат больных коронавирусом.

Львовщина получила 5 130 доз вакцин против сезонного гриппа, 1 280 доз "Ваксигрип тетра" и 3 850 доз "Инфлювак" для вакцинации медиков, оказывающих помощь больным COVID-19. Это только первая партия. Примерно столько же должно поступить и со второй партией,

– отметил Чемерис.

В ближайшее время на Львовщине поступят еще 1,5 тысячи доз вакцин. Их также используют для прививки медиков.

Чиновник добавил, что в больницах для больных коронавирусом работают почти 8 тысяч медиков. Однако пока неизвестно, как ситуация с COVID-19 будет развиваться дальше.

Если количество людей, инфицированных коронавирусом, будет расти, то к лечению пациентов привлекут большее количество медиков. Однако вакцин должно хватить для всего медперсонала, который принимает участие в спасении больных коронавирусом.

Медики призывают прививаться всех людей

Врачи призывают всех людей пройти вакцинацию от сезонного гриппа. Это поможет избежать ситуации, когда человек будет болеть гриппом и коронавирусом одновременно.

Первые партии вакцин поступили в аптеки и частные медучреждения во второй половине октября. Однако они очень быстро закончились.

Сейчас вакцин от сезонного гриппа в аптеках Львовщины нет. Кое-где их можно найти в частных клиниках, но и там они быстро заканчиваются. Когда в аптеки и частные медучреждения поступят новые партии вакцин, пока неизвестно.

Обратите внимание! По данным эпидемиологов, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется в конце января 2021 года. В свою очередь, пик заболеваемости будет в феврале.