Во Львове планируют посыпать дорожки кофейной гущей для борьбы с гололедом. Кофе имеет абразивные свойства, которые позволят людям не падать на обледенелых дорогах. Также он не будет вредить растениям и может даже быть для них полезным.

Источник: Львовский горсовет

Впервые использовать кофейную гущу для борьбы с гололедом планируют в парке "700-летия Львова". Такой интересный проект предложила советник городского головы Львова Ирина Оршак.

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Почему во Львове будут посыпать дорожки кофейной гущей

Город ищет экологические альтернативы борьбы с гололедом, ведь львовяне часто жалуются на пескосмесь и соль, которыми сейчас посыпают дороги Львова. После завершения зимы пескосмесь остается на дорожках и с ней сложно побороться. В свою очередь, из-за своей активности соляные растворы не совсем подходят для владельцев домашних любимцев. Именно поэтому возникла идея использовать кофейную гущу для посыпки пешеходных дорожек.

Мы узнали, что в Великобритании пробовали кофейной гущей бороться с гололедом, но это не является практикой массового характера. Точечно некоторые города пытаются бороться у себя с гололедом следующим образом. Поэтому мы собрали рабочую группу, обсудили альтернативы: кто же у нас может это внедрять и как это сделать,

– рассказала советник мэра Львова

Оршак добавила, что кофейная гуща имеет хорошие абразивные свойства, но все же они не такие, как у песка. Однако кофе имеет и другие преимущества, которые сейчас в городе планируют проверить в действии. На этой неделе состоится встреча городских властей и представителей сетей кофеен. Именно они бесплатно будут предоставлять кофейную гущу.

"Планируем посмотреть, какая же кофейная гуща после аппарата. Утверждают, что она сухая, но мы должны это проверить. Кроме того, под действием солнца кофейная гуща из-за того, что она черного цвета, поглощает в себя тепло, не отражая, а поглощая лучи. Вследствие этого она также борется с гололедом", – отметила Оршак.

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Сначала дорожки будут посыпать кофейной гущей в парках

Запустить пилотный проект решили в парках по нескольким причинам:

По словам Оршак, кофейная гуща на улицах города, видимо, будет не очень эстетично выглядеть. Также, как и песок и другие рассыпчатые вещества, она будет цепляться на обувь горожан, спешащих по делам. Так кофейная гуща "разнесется" учреждениями и магазинами, которые люди будут посещать.

Кофейную гущу целесообразно рассыпать именно в парках, потому что она имеет благоприятное воздействие на растения. Кофе не только им не будет вредить, но и наоборот – будет подпитывать. Кофейная гуща будет помогать растениям лучше расти и улучшит структуру почвы. Также она обладает свойствами отпугивания некоторых вредителей.

"Позже дворники просто сметут кофейную гущу, когда растопится снег, туда, где в парке есть зеленая растительность. То есть гущу не нужно убирать, вывозить или утилизировать. Ее просто надо будет смести на травку, кусты или под деревья и она будет давать полезные свойства для растений", – добавила Оршак.

Кофейной гущей сначала покроют дорожку в церковь святого Иосафата в парке "700-летия Львова". Так можно будет понять, действительно ли она лучше пескосмеси и солевыех растворов.