Боролась с раком мозга: умерла 10-классница из Львовщины Марта Артимович

Сердце Марты Артимович остановилось 5 июля. 10-классница длительное время боролась с тяжелой болезнью – опухолью головного мозга.

Девушка училась в средней общеобразовательной школе №29. Жители Львовщины собирали 100 тысяч долларов на ее лечение.

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От тяжелой болезни умерла 10-классница из Львовщины

На фейсбук-странице Давыдовской сельской общины сообщили, что 5 июля остановилось сердце в 10-классницы Марты Артимович.

Выражаем искренние соболезнования родителям и родным Мартуси Артимович сердечко которой сегодня ночью перестало биться. Она была сильной и боролась до последнего с тяжелой болезнью. Невероятно трудно пережить такую ​​потерю каждому,

– говорится в сообщении.

По информации "Варта 1", у девушки диагностировали объемное образование ствола головного мозга. Чтобы спасти 10-классницу необходимо было собрать 100 тысяч долларов. К этому присоединились львовяне и жители области.

Девушка долгое время находилась в коме. Вылечить ее могли за рубежом. Помочь спасти жизнь 10-классницы согласилась клиника в Турции.