До самой смерти боролись за каждую жизнь: на Львовщине от коронавируса умерли супруги-врачи
На Львовщине от коронавируса умерла супружеская пара врачей из Сокаля Богдан и Анна Городенчук. Три недели львовские врачи пытались их спасти. Однако 10 ноября сердце Богдана Городенчука остановилось, а его жена умерла на следующий день.
Семья Городенчуков работала врачами в Сокале. Анна Городенчук была заведующей гинекологического отделения, а ее муж – заведующим лаборатории. Об этом в фейсбуке сообщила местная радиостанция "Нео Радио".
Читайте также На "Арене Львов" хотят развернуть мобильный госпиталь для больных коронавирусом
За жизнь супругов врачи боролись 3 недели
Главный врач Сокальской районной больницы Роман Швед первым сообщил печальную весть.
Слов нет... проклятый коронавирус унес жизнь Анны Николаевны и Богдана Ярославовича Городенчуков! Еще одни врачи! Супружеская пара врачей! До самого своего конца они помогали больным, боролись за каждую жизнь!
– написал в фейсбуке Швед.
За здоровье семьи боролись львовские врачи в течение 3 недель. Однако спасти жизнь медиков не удалось.
Богдан Городенчук умер в возрасте 80 лет 10 ноября. Он был гастроэнтерологом и работал в местной больнице заведующим лабораторией.
79-летняя Анна Городенчук умерла через день после своего мужа – 11 ноября. Она была акушером-гинекологом и работала заведующей гинекологического отделения Сокальской районной больницы.
Поделиться новостью