На Львовщине от коронавируса умерла супружеская пара врачей из Сокаля Богдан и Анна Городенчук. Три недели львовские врачи пытались их спасти. Однако 10 ноября сердце Богдана Городенчука остановилось, а его жена умерла на следующий день.

Семья Городенчуков работала врачами в Сокале. Анна Городенчук была заведующей гинекологического отделения, а ее муж – заведующим лаборатории. Об этом в фейсбуке сообщила местная радиостанция "Нео Радио".

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За жизнь супругов врачи боролись 3 недели

Главный врач Сокальской районной больницы Роман Швед первым сообщил печальную весть.

Слов нет... проклятый коронавирус унес жизнь Анны Николаевны и Богдана Ярославовича Городенчуков! Еще одни врачи! Супружеская пара врачей! До самого своего конца они помогали больным, боролись за каждую жизнь!

– написал в фейсбуке Швед.

За здоровье семьи боролись львовские врачи в течение 3 недель. Однако спасти жизнь медиков не удалось.

Богдан Городенчук умер в возрасте 80 лет 10 ноября. Он был гастроэнтерологом и работал в местной больнице заведующим лабораторией.

79-летняя Анна Городенчук умерла через день после своего мужа – 11 ноября. Она была акушером-гинекологом и работала заведующей гинекологического отделения Сокальской районной больницы.

Обратите внимание! На Львовщине за сутки 11 ноября количество больных коронавирусом увеличилось еще на 547 человек. Всего в регионе подтвердили 35,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 23 тысяч человек выздоровели, а 1023 - умерли.