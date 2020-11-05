Брал взятку талонами на топливо: на Львовщине задержали главу райгосадминистрации – фото
На Львовщине 4 ноября полицейские задержали на взятке главу райгосадминистрации. Чиновник требовал талоны на горючее за решение земельного вопроса.
Мужчина требовал взятку не в деньгах, а в талонах на топливо. Чиновник получил талоны на 1000 литров дизтоплива. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как чиновник требовал взятку
- Глава одной из райгосадминистраций Львовщины требовал взятку в размере 21 тысячи гривен.
- За эти деньги он обещал посодействовать в изменении целевого назначения земельных участков.
- Однако, позже чиновник сменил расценку. Он захотел получить взятку не в деньгах, а в талонах на 1000 литров дизтоплива.
- Мужчину задержали в его кабинете.
Чиновник получил талоны на 1000 литров дизтоплива / Фото полиции Львовщины
Что грозит чиновнику
Правоохранители изъяли талоны на горючее, которые мужчина получил в качестве взятки.
Вскоре правоохранители объявят мужчине о подозрении в получении взятки в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание – лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается. Вскоре чиновнику изберут меру пресечения.
Вскоре правоохранители сообщат мужчине о подозрении / Фото полиции Львовщины
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