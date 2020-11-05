На Львовщине 4 ноября полицейские задержали на взятке главу райгосадминистрации. Чиновник требовал талоны на горючее за решение земельного вопроса.

Мужчина требовал взятку не в деньгах, а в талонах на топливо. Чиновник получил талоны на 1000 литров дизтоплива. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как чиновник требовал взятку

Глава одной из райгосадминистраций Львовщины требовал взятку в размере 21 тысячи гривен.

За эти деньги он обещал посодействовать в изменении целевого назначения земельных участков.

Однако, позже чиновник сменил расценку. Он захотел получить взятку не в деньгах, а в талонах на 1000 литров дизтоплива.

Мужчину задержали в его кабинете.



Чиновник получил талоны на 1000 литров дизтоплива / Фото полиции Львовщины

Что грозит чиновнику

Правоохранители изъяли талоны на горючее, которые мужчина получил в качестве взятки.

Вскоре правоохранители объявят мужчине о подозрении в получении взятки в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание – лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Вскоре чиновнику изберут меру пресечения.



Вскоре правоохранители сообщат мужчине о подозрении / Фото полиции Львовщины