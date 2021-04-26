По словам депутата Бродовского горсовета Ольги Кравчук, 24 апреля сын главы Бродовской ОТО Иван Белей избил ее мужа и журналиста местного телеканала. Конфликт возник, когда они наведались в один из местных ресторанов, чтобы зафиксировать на видео нарушение карантина.

Инцидент произошел около 22:00 в гостинично-ресторанном комплексе "Колыба", который расположен в селе Лагодов. Правоохранители уже открыли уголовное производство.

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Депутат и журналист хотели заснять нарушение карантина

Депутат Бродовского городского совета Ольга Кравчук рассказала, что владелец гостинично-ресторанного комплекса "Колыба", сын главы Бродовской ОТО Иван Белей избил ее мужа Виталия Кравчука и журналиста местного телеканала "Броди Online" Сергея Никишина. В результате конфликта также пострадала камера оператора. По словам депутата, ее разбил Белей.

Кравчук отметила, что драка возникла, когда она со своим мужем и оператором прибыли в "Колыбу", где, по их информации, происходило празднование, несмотря на карантинные ограничения. Никишин рассказал, что когда они приехали в заведение, то в окнах горел свет, который позже выключили.

Я, как журналист, приехал на место с камерой, чтобы проверить эту информацию. Также туда прибыла депутат горсовета Ольга Кравчук, ее муж и брат ее мужа. Мы не заходили ни на территорию, ни внутрь заведения. Нас остановил охранник и запретил заходить на территорию,

– добавил оператор.

Журналист добавил, что показал охраннику свое удостоверение. Тот его забрал и пошел внутрь. Через несколько минут из заведения вышел владелец и, громко ругаясь, напал на мужчин.

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Владелец ресторана разбил видеокамеру оператора

Никишин рассказал, что владелец заведения сначала несколько раз ударил Виталия Кравчука и выбил из его рук телефон.

"Сначала он несколько раз ударил Кравчука. Потом увидел, что я снимаю на камеру, начал ко мне кричать нецензурно, кулаком выбил камеру, она упала на землю. Тогда еще ногой пнул ее. Потом двое охранников под руки отвели меня к дороге", – рассказал оператор.

Журналист добавил, что через некоторое время вернулся на место драки, но свою видеокамеру не нашел. На земле лежали только мелкие детали от нее. Также Никишину не вернули журналистское удостоверение. По его словам, стоимость разбитой видеокамеры Panasonic HC-X1000 составляет 60 тысяч гривен. Кроме этого, она была оснащена радиосистемой к микрофону Sennheiser, которая стоит 27 тысяч гривен.

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Мужчины написали заявление в полицию

Кравчук рассказала, что Иван Белей несколько раз ударил ее мужа – сначала кулаком в лицо, а затем ногой в спину и живот. Во время избиения из рук пострадавшего выпал телефон, который ему до сих пор не вернули. Поэтому мужчина обратился с заявлением в полицию.

Такие действия Ивана Белея подтверждают, что заведение работало, иначе оно бы предоставило информацию, и еще бы нас на смех выставило. Но он, возможно, испугался обнародования и решил физически с нами разобраться и уничтожить улики,

– отметила депутат.

После инцидента Никишин снял побои. По предварительному заключению эксперта, он получил ушибы мягких тканей. Журналист также обратился с заявлением в полицию. Сам Иван Белей пока не прокомментировал этой ситуации.

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Правоохранители открыли уголовное производство

В полиции Львовщины рассказали, что 25 апреля в 4:40 к правоохранителям обратился 24-летний житель Бродов. Он работает журналистом-оператором местного телеканала. Мужчина рассказал полицейским, что работники одного из ресторанов мешали его профессиональной деятельности, когда он осуществлял видеофиксацию нарушения карантинных ограничений в заведении.

Следователи открыли уголовное производство за "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". За такое правонарушение грозит наказание – до 850 гривен штрафа или до 3 лет ограничения свободы. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.