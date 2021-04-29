На Бродовской свалке случился масштабный пожар: подозревают поджог – видео
На территории Бродовской свалки 27 апреля возник масштабный пожар. Работникам МЧС было крайне трудно тушить пламя, ведь ветер постоянно его раздувал. Вероятная причина возгорания – поджог.
Источник:Бродовский городской совет
Сообщение о пожаре на Бродовской свалке поступило работникам МЧС в 7:15. Возгорание возникло в труднодоступном месте, куда уже давно не выбрасывали мусор.
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На территории Бродовской свалки случился пожар
- Работники МЧС узнали о пожаре на территории Бродовской свалки в 7:15.
- Спасатели, не теряя времени, отправились на место вызова.
- Там они увидели, что огонь вспыхнул в труднодоступном месте, куда уже почти неделю не высыпали мусор.
- Сильный ветер постоянно раздувал пламя, а сложный природный рельеф существенно затруднял работу пожарным.
- Работники МЧС локализовали пожар утром, однако из-за ветреной погоды потушить его не удавалось до позднего вечера.
- На месте работала пожарная бригада с тремя машинами. Воду подвозили цистернами.
Смотрите видео пожара на Бродовской свалке:
Пожар мог возникнуть в результате поджога
По предварительной информации, места, откуда распространился огонь, расположены у самого подножия мусорного вала. Туда не попадают прямые солнечные лучи. Учитывая, что утром и ночью температура составляла примерно 0 градусов тепла, пожар мог возникнуть вследствие поджога.
По состоянию на вечер 28 апреля на территории свалки еще продолжались работы по ликвидации пожара. В толще отходов держалась высокая температура. В Бродовском горсовете обратились к местным жителям с просьбой закрыть окна, ведь испарения от пожара являются потенциально токсичными.
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