Бросился под колеса авто: во Львове патрульные оштрафовали пешехода – видео
Патрульные оштрафовали пешехода, которого сбила машина / Скриншот из видео
Патрульные оштрафовали пешехода, которого 9 марта сбила машина Volkswagen Jetta. Мужчина резко выбежал на дорогу и попал под колеса.
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Инцидент произошел около 21:00 на перекрестке улиц Сяйво – Городоцкая. Патрульные вынесли на пешехода постановление.
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Пешеход выбежал под колеса авто
- Около 21:00 на перекрестке улиц Сяйво – Городоцкая 29-летний пешеход нарушил правила дорожного движения.
- Он, не убедившись, что по дороге не едут автомобили, резко выбежал на проезжую часть.
- В этот момент там ехал автомобиль Volkswagen Jetta.
- На видео видно, что мужчина, буквально, выпрыгнул на автомобиль.
- К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, а машина не получила технических повреждений.
- Патрульные вынесли на пешехода постановление за "нарушение правил дорожного движения".
- Мужчине грозит лишь 51 гривна штрафа.
Смотрите видео, как мужчина выбежал под колеса авто:
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