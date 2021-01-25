Во Львове продолжают ремонтировать одну из основных улиц города – улицу Степана Бандеры. Сейчас там работают 50 рабочих и 20 единиц техники.

Источник: фейсбук-страница Андрея Садового.

На каждом этапе реконструкции улицы Бандеры специалисты учитывают погодные условия. Да, рабочие выполняют лишь те работы, которые можно проводить в определенную погоду.

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Что сейчас происходит на улице Бандеры

Мэр Львова рассказал, что сейчас на улице Бандеры продолжаются ремонтные работы.

Продолжаются ремонтные работы. Брусчатка на месте. Сейчас там работает 50 рабочих и 20 единиц техники. Уже завершают прокладку коллектора к улице Коновальца, и водопровода до улицы Антоновича,

– отметил Садовый.

Мэр отметил, что исполнитель работ мониторит температуру воздуха, поэтому на каждом этапе происходят работы, которые можно проводить при определенных погодных условий. Да, прокладывать коллектор гораздо целесообразнее и безопаснее зимой, ведь именно тогда наименьшеая вероятность сдвигов почвы.

На этой неделе городские власти проведут совещание с Управлением экологии и подрядчиком, на котором обсудят судьбу деревьев на улице Бандеры.

"Важно, чтобы ни одно насаждения не было повреждено. По прогнозам ремонт улицы Бандеры продлится до конца августа. Средства на завершение ремонта заложены. Простите за неудобства, но таким образом делаем наш город лучше", – подытожил Садовый.

Смотрите фото ремонта улицы Бандеры / Фото с фейсбук-страницы Андрея Садового

Коротко о ремонте улицы Бандеры во Львове