Синоптики прогнозируют, что 29 января во Львове и области будет облачно с прояснениями. Дороги Львовщины останутся покрытыми гололедом, поэтому водителям и пешеходам нужно быть особенно осторожными во время движения.

Источник: Львовский гидрометцентр

Синоптики предупреждают об опасных явлениях на дорогах Львовщины – дороги окутает гололедица. Уровень опасности – "желтый".

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Прогноз погоды на Львовщине на 29 января

Синоптики прогнозируют, что погоду на Львовщине 29 января будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада. Во Львове и области будет облачно с прояснениями.

В течение суток будет падать небольшой снег. Дороги Львовщины останутся покрытыми гололедом.

Ветер западный, 9 – 14 метров в секунду. Днем он будет несколько порывистым.

Прогноз погоды во Львовской области:

Синоптики прогнозируют, что во Львовской области температура ночью 3 – 8 градусов мороза, а днем ​​– от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Прогноз погоды во Львове:

Температура во Львове ночью будет колебаться от 5 до 7 градусов мороза, а днем ​​– от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Обратите внимание! Из-за гололеда на дорогах водителям и пешеходам нужно быть очень осторожными во время движения. Водители должны выбирать умеренную скорость, чтобы иметь возможность вовремя остановиться в случае необходимости. Пешеходам в свою очередь следует носить нескользкую обувь и переходить дорогу только по пешеходным переходам. Такие простые действия могут сохранить ваше здоровье и жизнь.