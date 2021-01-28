На Львовщине будет идти снег: прогноз погоды во Львове и области на 29 января
Синоптики прогнозируют, что 29 января во Львове и области будет облачно с прояснениями. Дороги Львовщины останутся покрытыми гололедом, поэтому водителям и пешеходам нужно быть особенно осторожными во время движения.
Источник: Львовский гидрометцентр
Синоптики предупреждают об опасных явлениях на дорогах Львовщины – дороги окутает гололедица. Уровень опасности – "желтый".
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Прогноз погоды на Львовщине на 29 января
Синоптики прогнозируют, что погоду на Львовщине 29 января будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада. Во Львове и области будет облачно с прояснениями.
В течение суток будет падать небольшой снег. Дороги Львовщины останутся покрытыми гололедом.
Ветер западный, 9 – 14 метров в секунду. Днем он будет несколько порывистым.
Прогноз погоды во Львовской области:
Синоптики прогнозируют, что во Львовской области температура ночью 3 – 8 градусов мороза, а днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Прогноз погоды во Львове:
Температура во Львове ночью будет колебаться от 5 до 7 градусов мороза, а днем – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
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