Рождество отменить нельзя, – Садовый рассказал о локдауне во Львове
Мэр Львова подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в городе пока остается стабильной. Более того, Андрей Садовый подчеркнул, что во Львов на Рождество хотят приехать многочисленные туристы, а потому никакие запреты действовать не будут.
Также мэр Львова отметил, что с локдауном спешить не надо. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
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О локдауне во Львове
Андрей Садовый подчеркнул, что правительство окончательно не решило, каким будет локдаун, но ограничения должны быть индивидуальными и учитывать специфику каждого региона.
Мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень многие люди хотят ее увидеть, и это нужно учесть, поэтому никакие запреты действовать не будут. Жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города,
– отметил мэр в эфире радио "Люкс".
По мнению Садового, нужно ежедневно мониторить ситуацию и акцентировать внимание на соблюдении масочного режима и других карантинных ограничений. Мэр Львова пояснил, что это может дать больший эффект, чем от жесткого карантина.
О ситуации с COVID-19 во Львове
Как отметил Андрей Садовый, ситуация по состоянию на 30 ноября во Львове "держится ровно по количеству людей, которые заболели, и по койко-местам". Он добавил, что в городе есть примерно 49% коек, занятых в наших городских коммунальных больницах.
Статистика распространения коронавируса во Львове
- За минувшие сутки лабораторные центры провели 784 ПЦР-теста. Из них 442 были положительные.
- Всего коронавирусную инфекцию обнаружили у 46 078 человек, в том числе по городу Львову – 19 732.
- Из них 29 068 – выздоровели (во Львове – 13 268), 1 236 – умерли (во Львове – 596).
- Сейчас в медицинских учреждениях в стационарах находятся 598 человек, из них с коронавирусом – 412. В реанимации – 35 человек, 11 – на аппаратах ИВЛ.
Что известно о возможном локдауне в Украине
- Локдаун – это жесткая форма карантина, которая ограничивает свободное передвижение как в самой стране, так и за ее пределами. Во время локдауна нормально функционируют только организации, предоставляющие основные услуги.
- И президент, и руководство Минздрава уже неоднократно поднимали вопрос введения в Украине локдауна. В своих заявлениях они каждый раз называли другие условия, при которых жесткий карантин может вернуться в Украину.
- Министр культуры Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун в Украине на период новогодних праздников.
- В Минздраве также предположили, что к жесткому карантину Украина может вернуться, если за сутки будут инфицироваться 30 тысяч человек.
- Позже в Кабинете Министров заявили, что рассматривают возможность введения "интеллектуального локдауна". Он будет учитывать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в каждом регионе.
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