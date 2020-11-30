Мэр Львова подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в городе пока остается стабильной. Более того, Андрей Садовый подчеркнул, что во Львов на Рождество хотят приехать многочисленные туристы, а потому никакие запреты действовать не будут.

Также мэр Львова отметил, что с локдауном спешить не надо. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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О локдауне во Львове

Андрей Садовый подчеркнул, что правительство окончательно не решило, каким будет локдаун, но ограничения должны быть индивидуальными и учитывать специфику каждого региона.

Мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень многие люди хотят ее увидеть, и это нужно учесть, поэтому никакие запреты действовать не будут. Жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города,

– отметил мэр в эфире радио "Люкс".

По мнению Садового, нужно ежедневно мониторить ситуацию и акцентировать внимание на соблюдении масочного режима и других карантинных ограничений. Мэр Львова пояснил, что это может дать больший эффект, чем от жесткого карантина.

О ситуации с COVID-19 во Львове

Как отметил Андрей Садовый, ситуация по состоянию на 30 ноября во Львове "держится ровно по количеству людей, которые заболели, и по койко-местам". Он добавил, что в городе есть примерно 49% коек, занятых в наших городских коммунальных больницах.

Статистика распространения коронавируса во Львове

За минувшие сутки лабораторные центры провели 784 ПЦР-теста . Из них 442 были положительные.

. Из них 442 были положительные. Всего коронавирусную инфекцию обнаружили у 46 078 человек , в том числе по городу Львову – 19 732.

, в том числе по городу Львову – 19 732. Из них 29 068 – выздоровели (во Львове – 13 268), 1 236 – умерли (во Львове – 596).

(во Львове – 13 268), (во Львове – 596). Сейчас в медицинских учреждениях в стационарах находятся 598 человек, из них с коронавирусом – 412. В реанимации – 35 человек, 11 – на аппаратах ИВЛ.

Обратите внимание! С начала пандемии в Украине зарегистрировали 732 625 случаев COVID-19, выздоровели – 345 149 человек, летальных случаев – 12 327.

Что известно о возможном локдауне в Украине