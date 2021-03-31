Синоптики прогнозируют, что 1 апреля Львовскую область окутает туман. Днем на территории области будет по-весеннему тепло – ожидают до 19 градусов тепла.

На Львовщине 1 апреля погоду будет определять передняя часть котловины от циклона над Баренцевым морем. Синоптики предупреждают о возможном ухудшении видимости из-за тумана.

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Прогноз погоды во Львове и области на 1 апреля

Синоптики прогнозируют, что 1 апреля на Львовщине будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют. Однако во второй половине дня местами будет гроза – будет падать кратковременный дождь и град. Уровень опасности – "желтый".

Ночью и утром область окутает туман видимостью 200 – 500 метров. Поэтому водители и пешеходы должны быть внимательными во время движения.

Ветер юго-западный с переходом в юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. В течение дня атмосферное давление будет падать, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

На Львовщине температура ночью будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла, а днем – от 14 до 19 градусов тепла.

Обратите внимание! Погода в Украине в четверг, 1 апреля, будет по-весеннему теплой. В большинстве регионов Украины – солнечно.



Прогноз погоды на Львовщине на 1 апреля / Данные Укргидрометцентра