Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют резкое похолодание на Львовщине с 14 апреля. В области будет идти дождь и снег, а столбики термометра не будут подниматься выше 9 градусов тепла.

До 14 апреля погода на Львовщине будет по-весеннему теплой. Однако затем в область вернутся дожди со снегом.

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Прогноз погоды на Львовщине с 12 по 16 апреля

Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 12 апреля, на Львовщине будет ясно. Температура днем ​​до 17 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до 6 – 8 градусов тепла.

Во вторник, 13 апреля, во Львове и области в течение всего дня будет ясно, иногда – облачно с прояснениями. Днем температура составит 15 – 17 градусов тепла, а ночью – 3 – 6 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, ночью будет идти дождь.

Согласно прогнозам синоптиков, в среду, 14 апреля, погода на Львовщине резко ухудшится. Днем температура будет колебаться от 4 до 6 градусов тепла, а ночью – от 3 до 5 градусов тепла. Вероятно, будет идти снег с дождем.

На Львовщине днем 15 апреля дождь. Температура составит 5 – 7 градусов тепла, а ночью 3 – 5 градусов тепла. Ночью будет падать дождь и снег.

В пятницу, 16 апреля, на Львовщине тоже будет холодно. Температура составит 7 – 9 градусов тепла. В течение дня будет идти дождь.

Обратите внимание! По прогнозам синоптиков, тепло во Львовскую область вернется не раньше 18 апреля. До конца апреля в области ожидают облачную и дождливую погоду.